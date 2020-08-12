Первой книгой православное издательство выбрало письма лютеранского пастора Бонхёффера

Новое издательство Сретенской семинарии «Среда» в качестве своей первой книги подготовило сборник писем немецкого богослова, участника антинацистского сопротивления Дитриха Бонхёффера «Сопротивление и покорность». Книга была издана в рамках международной мемориальной акции «Реквием к 75-летию окончания Второй мировой войны».

Пастор Бонхёффер был казнён в концлагере за несколько недель до капитуляции Германии. Некоторые консервативно настроенные обозреватели увидели в таком дебюте издательства отход от «православного традиционализма».

«Эту книгу мы издаём, не таясь, — мы откровенно пишем, что это протестантский пастор, что это человек другой христианской деноминации. Но эта книга уникальна в том смысле, что представляет собой христианский подход к преодолению войны в самых своих истоках. Бонхёффер умер, не потеряв при этом христианского мужества и смирения, и он засвидетельствовал, что есть подлинное христианство, не касаясь всех наших конфессиональных различий», — сказал протоиерей Павел Великанов.

Он отметил, что в сборнике писем присутствуют «любовь, сострадание, сила духа» и «такое огромное христианское мужество, которому в дни 75-летия Победы как раз было бы хорошо поучиться, в том числе, и нам, людям православным».

«Христианская критика фашизма со стороны немца — это вообще событие для богословия как такового. Это совершенно новый ракурс, который позволяет увидеть проблему войны в христианском осмыслении, христианском контексте», — отметил священнослужитель.

«Мы не исключаем для себя возможности издания и неправославных авторов, которые внесли существенный вклад в развитие богословия», — пояснил Великанов.

Источник новостей: invictory.org

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2020 г.