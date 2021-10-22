Первая заповедь — надёжная основа

Библия называет Десять заповедей истиной, законом и утешением. Они являются моральной и духовной силой добра и требуют почтения к Богу и уважения к человеку. Они представляют собой духовный порядок, на котором зиждется всё. А первая заповедь — основа для остальных девяти.

Содержание:

Каждый нуждается в Боге

Нравственная природа Бога

Идолопоклонство

Поиск Бога

Я Господь — Спаситель твой



Давайте прочитаем первую заповедь: «Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; да не будет у тебя других богов пред лицом Моим» (Библия, книга Исход 20:2, 3).

Каждый нуждается в Боге

Каждый человек нуждается в Боге. Нет ни одного человека, у которого не было бы в сердце места для Высшего, Тайного и Неизведанного. Сама структура жизни, тайна существования требуют наличия центра поклонения. Хотя на троне нашей жизни может находиться и ложный бог, но там всё равно есть бог. И действия нашей воли, и сила нашего бытия, и посвящение нашей души являются поклонением всему тому, что владеет нами. Проще говоря, то, на что мы тратим время, силы, энергию, то, о чём мечтаем и размышляем, — это и есть наш бог.

Для некоторых богом являются деньги, для других — секс, для иных — телевизор, машина, смартфон, алкоголь… Библия упоминает ещё один объект поклонения: «Их бог — чрево… они мыслят о земном» (Послание филиппийцам 3:19). «Жить, чтобы есть» — эта идея популярна и сегодня. Но когда штормы охватывают наши души или горе овладевает сердцем, мы остро нуждаемся в небесной опеке и взываем к Богу.

Нравственная природа Бога

Библия подчёркивает нравственную природу единого Бога. Он — совершенная Любовь, могущественная Истина, гармоничная и жертвенная Жизнь. Именно о таком Боге говорится в первой заповеди. Именно таким открывается нам Бог в жизни и служении Иисуса Христа, сказавшего: «Видевший Меня видел Отца» (Евангелие от Иоанна 14:9). Иисус показал нам пример того, каким может стать человек, будучи образом и подобием Бога. Поэтому первая заповедь призывает нас найти Небесный Образ, выйти из рабства греха и не заменять Бога идолами.

Идолопоклонство

Мы живём в культуре, которая склонна превозносить независимость человека над Божьим суверенитетом и ставить свободу выражения личности превыше Божьего закона. Общество вычёркивает Бога из жизни, и чем дальше, тем интенсивнее. Пренебрежение духовной истиной (или элементарное незнакомство с ней) ведёт к идолопоклонству, к другим богам, что делает человеческое существование адским. Но Божья любовь светит всем, как беспристрастное солнце. И Божья благодать побуждает нас соблюдать Заповеди, ведя здоровую (во всех отношениях) жизнь. Любить Бога, любить Его по-настоящему — значит жить по Его заповедям независимо от того, чего это будет вам стоить. И Господь благословляет послушных людей обогащённой и гармоничной жизнью.

Поиск Бога

Небо и земля — единое Царство Божье, в котором существует единая Конституция, Закон Божий. А в основании престола Божьего — правда, и пока эта правда защищена, Царство Божье стоит непоколебимо. И если мы на стороне Божьей правды и Его закона, то будем жить под Его защитой, «под сенью Всемогущего».

Сегодня Бог хочет сказать нам в первой заповеди: «Я Господь твой! Я достижимый, Я доступный! Я хочу быть твоим Богом». Сегодня Бог стучится в наши двери. Он знает наши нужды, и Он заботится о нас. Он хочет вывести нас из рабства дурных привычек, вечной суеты, злобы и вражды. Он желает, чтобы мы оторвали свой взгляд от земного и обратились к Нему. Он говорит: «Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе» (Библия, книга пророка Иеремии 33:3), «Тебе не нужны другие боги. Только Я могу утолить подлинную жажду души».

Сергей Рягузов

Я Господь — Спаситель твой

Открывайте перед Богом свои нужды, радости и печали, свои заботы и опасения! Вы не утомите и не обремените Его этим. Тот, Который способен сосчитать каждый волос на вашей голове, не может быть безразличным к нуждам Своих детей. «Господь весьма милосерд и сострадателен» (Библия, Послание Иакова 5:11).

Его любящее сердце трогают наши скорби. Он переживает вместе с нами, когда мы рассказываем Ему о них. Приходите к Нему со всем, что смущает и беспокоит вас. Всё, что касается нашего внутреннего мира, не может быть маловажным для Него. Нет ни одной главы в истории нашей жизни, которая была бы настолько запутанной, чтобы Он не мог её прочесть; никакое наше недоразумение не может быть настолько трудным, чтобы Он не был в состоянии помочь. «Он исцеляет сокрушённых сердцем и врачует скорби их» (Библия, книга Псалтирь 146:3). Отношения между Богом и каждым человеком настолько определённы и полны, как будто этот человек является единственной душой на земле, о которой заботится Небесный Отец и за которую Он отдал Своего возлюбленного Сына.

Эллен Уайт, «Путь ко Христу»

Изменяет Небо душу и сознание,

Всех земных кумиров рушит пьедестал.

Многому сказать придётся «до свидания»,

Чтоб при встрече «здравствуй» Бог тебе сказал.

Татьяна Хлопкова

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2021 г.