Первая «человеческая» заповедь

«Почитать» — это не всегда о чтении. В первой «человеческой» заповеди у этого слова другое значение. Помним ли мы о нём?

Десять заповедей Закона Божьего условно делятся на две части. Первая часть — это первые четыре заповеди, соблюдая которые человек показывает своё отношение к Господу. Вторая часть, шесть заповедей, — о том, как человек должен относиться к человеку, ближнему и дальнему. Заповедь, с которой начинается «человеческая» часть Закона Божьего, — о почитании и уважении к родителям.

«Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, даёт тебе» (Библия, книга Исход 20:12).

Значение повеления почитать отца и мать было очень актуально в то время, когда оно было дано. Но и сегодня часто достойная жизнь и даже выживание старшего поколения зависит от того, уважают ли и заботятся ли выросшие дети о своих родителях. Интересно, что, согласно этой заповеди, и благополучие детей зависит от почитания ими родителей. Это величайший секрет долголетия.

Библейский контекст

Из Пятикнижия, написанного Моисеем, известно, что пятая заповедь почиталась в израильском народе настолько, что человек, ругавшийся в адрес родителей, подлежал тяжёлому наказанию — смертной казни. «Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти» (Библия, книга Исход 21:17).

Ветхому Завету вторит и Новый: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего [требует] справедливость. «Почитай отца твоего и мать» — это первая заповедь с обетованием: «да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле»» (Библия, Послание ефесянам 6:1–3).

Библия недвусмысленно учит детей заботиться о своих родителях и повиноваться им. Господь ожидает этого от Своего народа, Он повелевает так поступать. Это Его воля.

Почитание как моральный принцип

Что значит «почитай отца твоего и мать твою»? Это выражение означает проявлять к ним почтение и глубокое уважение. Этот принцип выходит за рамки религиозных предписаний и является общепринятой нравственной нормой. Дети должны относиться к родителям со смирением и, по возможности, послушанием, с благодарностью и заботой. Такое поведение обеспечивает взаимосвязь поколений и признание благотворной роли родителей в жизни человека.

Юридический аспект

В вопросе заботы о родителях Божий Закон поддерживается человеческим. Обязанности детей по отношению к отцу и матери прописаны в Конституции России. В ней сказано, что дети обязаны содержать престарелых родителей, заботиться об их здоровье, помогать им, если сами уже являются совершеннолетними и имеют собственные источники дохода. Ответственность повышается, если родители являются нетрудоспособными, то есть у них есть инвалидность или они старше 55 лет (женщины) или 60 лет (мужчины).

Вызовы при соблюдении заповеди

Семейные ценности сегодня терпят сильные изменения. Дети становятся всё более независимыми, и родители оказывают всё меньшее влияние на своих детей. Это усугубляется урбанизацией и цифровизацией общества. Как следствие, родителям очень трудно воспитывать детей и влиять на их решения.

Конфликты поколений, которые возникают из-за разности ценностей, образа жизни и мировоззрения приводят к непониманию и неприятию между старшим и младшим поколениями.

Токсичные родители, чьё поведение систематически наносило вред маленьким сыновьям и дочерям, как правило, остаются без заботы и внимания выросших детей. Пятая заповедь не призывает терпеть злоупотребления и игнорировать внутренний конфликт, но учит уважать и благодарить отца и мать хотя бы за сам факт родительства. Соблюдение заповеди в некоторых случаях может заключаться в эмоциональном дистанцировании и сохранении внутреннего уважения.

Пятая заповедь для маленьких

У пятой заповеди нет возрастных ограничений. Маленькие дети должны исполнять её так же, как взрослые. Как это делать практически?

Несовершеннолетние дети могут проявлять уважение и почтение к родителям следующими способами:

послушание — выполнение просьб и рекомендаций родителей;

вежливость — уважительный тон при разговорах, использование вежливых слов и избегание грубых;

помощь — участие в домашних делах, например, помощь в уборке и готовке;

чувства родителей — учитывать настроения родителей и сочувствовать им;

правила — соблюдение семейных традиций и правил.

Ребёнок, которому позволено проявлять неуважение к своим родителям, не будет иметь истинного уважения ни к кому.

Пятая заповедь «Почитай отца и мать» была и остаётся актуальной в любое время и для всех поколений. Кроме верности Богу и Его Закону, она — основа здоровых семейных отношений и благополучия общества. Будем же проявлять к своим родителям самое доброе отношение!

Статья составлена по материалам программы «Почитай отца твоего и мать твою» из цикла «Десять заповедей» телеканала Три Ангела. Смотрите программу на сайте 3angels.ru