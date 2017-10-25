Симон из Вифании был одним из немногих фарисеев, открыто примкнувших к последователям Христа. Симон в свое время был исцелен от проказы, и это привлекло его к Иисусу. Желая выразить свою благодарность, он устроил для Спасителя и Его учеников пир, когда Христос в последний раз посетил Вифанию за шесть дней до Пасхи.

Народ с нетерпением ожидал Его появления в Иерусалиме. Все желали видеть и слышать Иисуса. Священники и старейшины заметили, что их влияние на народ, особенно после воскресения Иисусом Лазаря, уменьшается и вознегодовали еще сильнее, с нетерпением ожидая возможности навсегда убрать Его со своего пути, но в то же время опасаясь, что Иисус может не появиться в Иерусалиме. Их плохо скрытое волнение не давало им покоя, и они спрашивали друг друга: «Как вы думаете? Не придет ли Он на праздник?» Был созван совет священников и фарисеев, на котором они согласились погубить Иисуса. Но пока был жив Лазарь, священники и раввины не могли чувствовать себя спокойно. Само существование человека, который пролежал четыре дня в могиле и был воскрешен по слову Иисуса, рано или поздно начнет оказывать свое влияние на народ. Поэтому синедрион решил, что и Лазаря надо умертвить. Вот до какой степени падения доводит своих рабов зависть и предубеждение. Они готовились убить даже того, кто был воскрешен из могилы бесконечной Силой.

Пока в Иерусалиме составлялись такие планы, Иисус и Его друзья были приглашены на пир к Симону. За столом рядом со Спасителем с одной стороны был Симон, которого Он исцелил от болезни, а с другой – Лазарь, которого Он воскресил из мертвых. Сестры Лазаря тоже присутствовали здесь. Марфа служила возлежащим за столом, а Мария жадно ловила каждое слово из уст Иисуса. По своей милости Иисус простил ее грехи, вызвал ее брата из могилы, и сердце Марии переполняла благодарность. Глубокая любовь побудила ее оказать Ему особую почесть. Пожертвовав огромными личными средствами, она купила алавастровый сосуд «мира из нарда чистого, драгоценного», чтобы почтить Господа, ибо люди говорили, что Он вскоре будет поставлен царем. Разбив сосуд, она вылила благовонное масло на голову и ноги Иисуса и не в силах сдержать слез, склонилась, вытирая своими длинными распущенными волосами стопы Спасителя. Благоухание наполнило всю комнату. Иуда, который был хранителем казны, начал выражать свое негодование, укоряя Иисуса, допустившего такую трату. Содержимое денежного ящика, который носил Иуда, часто употреблялось для помощи бедным, но из этих небольших запасов он тайно отделял часть для себя. И теперь, постаравшись оправдать свое недовольство даром Марии, он спросил: «Для чего бы не продать это миро за триста динариев и не раздать нищим? Сказал же это он не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор: он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали».

Мария, услышав неодобрительные слова, хотела удалиться, как вдруг услышала голос Господа: «Оставьте ее; что ее смущаете? Она доброе дело сделала для Меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, и, когда захотите, можете им благотворить; а Меня не всегда имеете. Она сделала, что могла; предварила помазать Тело Мое к погребению». Христос открыл Марии, что означал ее дар. И этим Он дал ей больше, чем получил от нее.

«Истинно говорю вам, – заявил Христос, – где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет, в память ее и о том, что она сделала».

Мария поступила именно так, как было необходимо, чтобы показать ученикам, какое проявление любви ко Христу было бы приятно Ему. Он был для них средоточием жизни, но они не понимали, что вскоре останутся без Него, что вскоре не будут иметь возможности непосредственно выразить благодарность за Его великую любовь. Только потом к ним пришло запоздалое сознание всего того, что они могли бы совершить для Иисуса, выражая сердечную любовь и благодарность. Так было, так есть и в наши дни. Если бы люди понимали, что есть для нас Христос, то не нашлось бы ничего слишком драгоценного, чего нельзя было бы отдать Христу.

Хозяин пира Симон разделял недовольство Иуды по поводу дара Марии. Про себя Симон говорил: «Если бы Он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к Нему, ибо она грешница».

Исцелив Симона от проказы, Христос спас его от верной смерти. Но теперь Симон уже сомневался, был ли Спаситель пророком, ибо не распознал в Марии грешницу и не осудил ее.

На эту невысказанную мысль Спаситель ответил: «Симон! Я имею нечто сказать тебе… У одного заимодавца было два должника: один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят; но как они не имели, чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил!».

Христос скрыл обличение в образах притчи. Он предоставил возможность хозяину самому осудить себя. Симон мнил себя более праведным, чем Мария. Теперь он начал видеть себя в новом свете. «Я пришел в дом твой, – продолжал Спаситель, – и ты воды Мне на ноги не дал, – а Мария, движимая любовью, со слезами покаяния омыла ноги Мои и своими волосами вытерла. Ты целования Мне не дал, а она, которую ты презираешь, с тех пор, как Я пришел, не перестает целовать у Меня ноги». Христос перечислил возможности, когда Симон мог бы проявить любовь к Господу, осознавая все, что сделано для Него. «Видишь ли ты эту женщину», – сказал Иисус Симону, – она грешница, но «сказываю тебе: прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много; а кому мало прощается, тот мало любит».

Симон был тронут добротой Иисуса, Который не стал открыто обличать его перед всеми гостями. Терпеливое увещевание убедило его в собственной ошибке. Он увидел, каким великим должником он был перед Господом.

Иисус знает состояние каждого сердца. Он никогда не отвернется ни от одной плачущей сокрушающейся души. Всякому трепещущему человеку Он повелевает: «Мужайся!» Он охотно прощает всех, кто приходит к нему получить прощение и избавление от греха.

Евангелия от Матфея,26:6-13; от Марка,14:3-11; от Луки,7:36-50;от Иоанна,11:55-57; 12:1-11

Подготовила И. Беднякова

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» октябрь 2004 г.