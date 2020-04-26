Пирог «Сладкая долька»

Он вкусный, нежный, сытный и довольно просто готовится. Попробуйте сами.

Ингредиенты для теста:

125 мл воды

2,5 стакана муки

½ ч. ложки соли

125 мл растительного масла

Для начинки — 6 – 7 сладких яблок.

Для соуса:

1 стакан орехов кешью

1 стакан воды

½ ч. ложки соли

3 ст. ложки сахара

1 ст. ложка крахмала

Приготовление

Воду посолить, влить масло и всыпать 2 стакана муки. Замесить тесто, постепенно добавляя остальные 0,5 стакана муки. Оставить тесто на 10 минут (можно положить в пакет). Раскатать тесто толщиной не более 2 мм. Выложить его в форму с бортиками. Тесто должно прикрывать бортики, повторяя форму посуды. Срезать излишки.

Яблоки очистить от кожуры, удалить сердцевину. Разрезать на не очень тонкие дольки. Дольки плотно выложить на тесто (так, чтобы они заходили одна на другую).

В блендере взбить все ингредиенты для соуса. Залить пирог получившимся соусом. Поставить в разогретую до 200°С духовку. Выпекать, пока яблоки не зарумянятся. Можно есть тёплым. Приятного аппетита!

По рецепту центра здоровья «Наш Дом»

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2020 г.