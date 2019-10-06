Писатель Макс Лукадо: Каждый христианин должен стремиться к счастливой жизни

Автор книги «Ты — особенный» заявил, что, согласно исследованию, только один из трёх американцев считает себя счастливым. Макс Лукадо думает, что причиной тому — постоянные атаки со стороны маркетинговый индустрии: «Нас убеждают в том, что наше счастье зависит от внешних факторов. Нам говорят, что важно только то, на чём мы ездим, где работаем, насколько крутой диплом висит на стене».

Писатель рассказал, как включил телевизор, чтобы узнать счёт баскетбольного матча, но увидел рекламные ролики, которые убеждали его, что у него недостаточно волос, он должен выглядеть моложе и что «настоящие мужчины» водят джипы.

«Всего лишь 90 секунд! Представьте, если бы на моём месте был более доверчивый человек. После этих трёх роликов он подумает, что несчастлив, потому что стареет, лысеет и водит не ту машину. А теперь умножьте это на 100 таких сообщений в день».

По словам Макса Лукадо, счастье — это моральный долг каждого христианина, о котором говорит Библия. Писание подсказывает, как найти счастье, которое не зависит от ситуаций.

«Если вы хотите больше походить на Христа, то просыпайтесь с мыслью “Как я могу порадовать других?” В Библии более 50 отрывков, которые побуждают нас заботиться о других — учить друг друга, прощать, любить, увещевать, наставлять, быть терпеливыми. Это всё практические маленькие жемчужины в Писании», — отметил автор.

Макс Лукадо призвал всех, кто хочет быть счастливыми, взять несколько из вышеперечисленных советов и начать воплощать их в жизни.

«Хорошая новость в том, — подытожил Лукадо, — что, когда я заставляю улыбаться других, я в конечном итоге сам расплываюсь в улыбке».

Источник новостей: invictory.org.

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2019 г.