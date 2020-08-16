Дорогие читатели, сегодня мы предлагаем вам мелодичную и очень красивую песню на слова Веры Кушнир. Она полюбилась многим христианам. Вы можете сами сыграть песню по нотам или найти множество вариантов её исполнения в интернете.
1. Пишутся прекрасные пейзажи
Вечного Художника рукой.
Пусть никто о Боге нам не скажет —
Скажет ива тихо над рекой.
2. Скажут звёзды, скажет буйный ветер,
И колосьев золото, и лес,
И закат в прозрачный летний вечер
Нам откроет дверь в страну чудес.
3. Мир безмолвный нам о Боге скажет,
Скажет громом, молнией, грозой,
Скажет солнцем и росой, что ляжет
На траву серебряной слезой.
4. Пусть никто о Боге нам не скажет,
Пусть не слышен голос нам живой —
Пишутся прекрасные пейзажи
Вечного Художника рукой.
Газета «Сокрытое Сокровище» август 2020 г.