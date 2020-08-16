Дорогие читатели, сегодня мы предлагаем вам мелодичную и очень красивую песню на слова Веры Кушнир. Она полюбилась многим христианам. Вы можете сами сыграть песню по нотам или найти множество вариантов её исполнения в интернете.

1. Пишутся прекрасные пейзажи

Вечного Художника рукой.

Пусть никто о Боге нам не скажет —

Скажет ива тихо над рекой.

2. Скажут звёзды, скажет буйный ветер,

И колосьев золото, и лес,

И закат в прозрачный летний вечер

Нам откроет дверь в страну чудес.

3. Мир безмолвный нам о Боге скажет,

Скажет громом, молнией, грозой,

Скажет солнцем и росой, что ляжет

На траву серебряной слезой.

4. Пусть никто о Боге нам не скажет,

Пусть не слышен голос нам живой —

Пишутся прекрасные пейзажи

Вечного Художника рукой.

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2020 г.