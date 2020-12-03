Письмо, написанное отважным пастором с «Титаника», продано за 42 тысячи фунтов

Джон Харпер был баптистским пастором. Он женился, но рано овдовел. Ему было 39 лет, когда он направлялся на «Титанике» для проповеди в Чикаго. С ним путешествовали его сестра и шестилетняя дочка Энни Джесси. 11 апреля 1912 года Джон Харпер написал своё последнее письмо другу и коллеге, в котором благодарил того за радушие.

Когда корабль начал тонуть, Джон усадил в лодку сестру и дочь, а своим местом пожертвовал для спасения других. Чуть позднее он отдал кому-то и свой спасательный жилет.

Когда Титаник разломился и пошёл ко дну, Джон Харпер, как и многие другие, оказался в ледяной тёмной воде. Он плавал от одного человека к другому и старался привести их к Христу, прежде чем те умрут от переохлаждения. Джон Харпер продолжал призывать людей покаяться, но вскоре его состояние тоже сильно ухудшилось, и, умирая, он прокричал: «Веруйте во Имя Господа Иисуса Христа и спасётесь!»

Всего в ледяной воде оказалось 1528 человек. Из них только шестеро были спасены, когда на сигналы SOS приплыл корабль. В числе выживших был человек, обратившийся к Богу в результате последней проповеди Джона Харпера.

Аукционист Андрю Олдридж сказал: «Вероятно, Джон Харпер был одним из самых отважных людей на корабле».

Информационная служба «Сокрытое Сокровище»

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2020 г.