«Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст» (Матфея 23:37,38 ).

Каждое государство имеет свои достопримечательности, свои знаменитые места, с которыми часто и ассоциируется народ, живущий на данной территории. Невозможно себе представить Россию и Москву без Красной площади и Кремля, Францию и Париж без Эйфелевой башни и Собора Парижской Богоматери, Англию и Лондон баз башни Биг-Бен, Соединённые Штаты Америки без статуи Свободы. Каждый, читающий Священное Писание, не может представить себе историю народа Божьего, без Иерусалима и Иерусалимского храма. Справедливым будет замечание, что город – это не стены и здания, город – это прежде всего люди, живущие в нём. И для каждого верующего будет поучительной история Иерусалима и его жителей.

Название этого города переводится как «святой мир». Первое значимое упоминание о нём мы можем прочитать в книге Бытие 14:18-20, где сказано о том, как Мелхиседек – царь Салима (так назывался тогда этот город ) и священник Бога Всевышнего – вышел навстречу Аврааму и благословил его. Со временен царей Давида и Соломона Иерусалим становится столицей Израильского государства, а Иерусалимский храм главной достопримечательностью этого народа. На протяжении веков город был свидетелем того, как иудеи то отступали от Бога, то в покаянии вновь обращались к нему. В 586 году до н. э. были разрушены стены города и храм, а спустя семь десятилетий при князе Зоровавеле и первосвященнике Иисусе сыне Иоседековом город и святилище вновь были отстроены. Но главное, о чём мог помнить Иерусалим, это первое пришествие Иисуса Христа. Много моментов в земной жизни Сына Божьего связаны именно с этим городом.

Как Иерусалим отнёсся к Иисусу Христу

С самого начала мы видим странное отношение Иерусалима к Сыну Божьему. Кто первым должен был бы приветствовать земное рождение младенца Иисуса? Тот народ, который больше всего об этом знает, то есть иудеи. Разные философские школы в Израиле изучали пророчества о приходе Мессии, любая жертва в храме указывала на Христа. Но когда младенец Иисус родился в Вифлееме, Иерусалим не узнал об этом событии. Волхвы с востока, проделавшие путь в несколько сотен километров, рассказали жителям столицы Израиля о событии, произошедшем всего лишь в нескольких километрах от них (Матфея 2:1-6 ).

Спустя тридцать лет появился пророк, который указал на начало служения Иисуса Христа. Библия говорит, что у многих людей, в том числе и из Иерусалима была возможность узнать о приходе Мессии из проповеди Иоанна Крестителя и приготовить свои сердца. «Тогда Иерусалим, и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои» (Матфея 3:5,6 ). В начале многие жители Иерусалима с удовольствием слушали учение Сына Божьего. «И следовало за Ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана» (Матфея 4:25). Но всё же большая часть иудейского народа во главе со священниками и книжниками отвергла Иисуса Христа. Множество раз Его намеревались побить камнями. Поэтому большую часть времени своего служения Иисус находился в Галилее, где сердца людей были более восприимчивы к Его проповеди.

В Священном Писании сказано, что Иисус знал о Своей участи и о роли Иерусалима в этом. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть» (Матфея 16:21 ). Но казалось, что въезд Христа в Иерусалим свидетельствует о том, что это не произойдёт. Люди с ликованием приветствовали Сына Божьего, постилая перед Ним свои одежды и восклицая: «Осанна Сыну Давидову! благословен Грядущий во имя Господне!» (Матфея 21:8-11). В тот момент Иерусалим не подозревал о своём истинном состоянии: кажется, что приветствует Мессию, но на самом деле готовится распять Его. Через несколько дней люди произносили другие слова. «Но они еще сильнее кричали: да будет распят… И, отвечая, весь народ сказал: кровь Его на нас и на детях наших» (Матфея 27 23,25).

Много раз Бог пытался обратить сердца жителей Иерусалима к себе. Множество пророков было послано в этот город. Сам Сын Божий обращался к живущим в нем. Но люди ожесточились в своем неверии. Город отверг Христа, и Христос плакал о нем: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст» (Матфея 23:37,38 ). В конце концов Бог был вынужден отвергнуть Иерусалим и его самое святое место – храм. «И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни расселись» (от Матфея 27:51).

«Се, оставляется вам дом ваш пуст»

«Иисус же сказал им: видите ли всё это? Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне; всё будет разрушено» (Матфея 24:2). Говоря о разрушении Иерусалимского храма, Христос имел в виду события, которые произошли спустя почти четыре десятилетия в ходе Иудейской войны 66-70 гг. н. э. С тех пор почти две тысячи лет иудеи были вынуждены скитаться по всему миру. Примечательно, что в ходе захвата города все, верующие в Иисуса Христа, остались живы.

Ни один христианин не погиб при разрушении Иерусалима. Христос предупредил Своих учеников, и все, поверившие Его словам, следили за появлением обещанного знамения. “Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, — сказал Христос, — тогда знайте, что приблизилось запустение его: тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; и кто в городе, выходи из него” (Луки 21:20, 21). Когда римляне под командованием Цестия окружили город, неожиданно осада была снята, невзирая на то, что все, казалось, говорило о благоприятном исходе битвы. Жители осажденного города, потерявшие всякую надежду на спасение, уже были готовы сдаться, но римский главнокомандующий без всяких видимых причин приказал войскам отойти от столицы иудеев. Милостивое провидение Божье управляло всеми событиями во благо Своего народа. Христианам был дан обещанный знак, и теперь всякий, послушный словам Христа, имел возможность спастись. События приняли такой оборот, что ни иудеи, ни римляне не препятствовали бегству христиан. В то время как иудеи, оставившие город, погнались за отступающими войсками Цестия, противник был охвачен боем и христианам открылся свободный путь к бегству.

Те же, кто остался внутри осаждённого города, испытывали страшные бедствия. Людей косила чума, многие умирали от голода, были известны случаи каннибализма, когда матери варили и ели своих детей. Защитники города разделились на несколько враждующих между собой партий, и в то время, когда римляне осаждали Иерусалим, они убивали друг друга. Жертв было огромное количество, особенно для того времени. «…Между 14-м днём Ксантика, когда римляне стали лагерем перед городом, и 1-м днём месяца Панема было вынесено 115 880 трупов! И всё это только трупы бедняков… Остальных хоронили родные и близкие, и все погребение состояло в том, что тела выносились за город и там попросту выбрасывались… Таким образом выброшено не менее 600 000 бедняков. Что же касается остальных умерших бедняков, то их число не поддается определению. Когда же уже не было сил выносить трупы неимущих, то их стаскивали в самые большие дома и там запирали. Мера зерна продавалась за талант, а когда город был обнесен стеной и стало нельзя собирать зелень, некоторые дошли до того, что рылись в сточных канавах и засохшем коровьей навозе, выискивая хоть что-то пригодное для еды. Короче говоря, то, на что люди прежде не могли даже смотреть, теперь стало для них пищей» (Иосиф Флавий, «Иудейская война», с. 342 ). В той войне иудейский народ понес страшные людские потери. «Число всех пленных, взятых в течение войны, составляло 97 тысяч, а погибших во время осады было миллион сто тысяч. Большинство их, хоть и евреи, не были жителями Иерусалима – собравшись со всей страны к празднику Опресноков, они были застигнуты здесь войной. Скученность явилась причиной многих жертв, сначала от чумы, а затем от голода, который вызвал особенно много смертей». ( Там же, с. 381).

Особой трагедией для иудейского народа было разрушение Иерусалимского храма. Как не пытался римский военачальник и будущий император Тит спасти его, ничего не помогло. Сегодня от некогда великолепного здания осталась лишь небольшая часть, называемая Стеной плача. Таким образом, отвергнув Иисуса Христа, иудейский народ почувствовал на себе всю силу Божьего гнева.

Уроки для каждого верующего

История Иерусалима – это не столько история еврейского народа, сколько урок для всех последующих поколений людей. Каждый христианин может сделать для себя выводы из этой трагедии. Сегодня многие люди считают себя верующими. Подобно тому, как поначалу многие жители Иерусалима ходили за Христом, с удовольствием слушали Его проповедь, нам также может нравиться посещение церкви, чтение Священного Писания. Но трагедия живших в Иерусалиме заключалась в том, что, зная много, они не обратились всем сердцем к Господу. Рождённый от Бога должен быть похож на своего Отца. К сожалению, жители Иерусалима, претендовавшие на особые отношения с Богом, в своей жизни не отражали характер своего Небесного Отца. Для нас также будет бесполезным и даже трагичным, если знание о Боге останется только на уровне знания, не изменяя наш характер и нашу жизнь.

Но все же история отношений Иерусалима с Господом на этом не кончается. Однажды апостолу Иоанну было показано видение, которое он описал в таких словах: «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего» (Откровение 21:2). В Царстве Небесном спасенные будут пребывать в городе, который в своем названии также будет иметь слово Иерусалим. Рассмотрев историю этого города, мы видим, что Бог не удовлетворяется старым Иерусалимом. Он создает Новый Иерусалим. Нечто подобное происходит с людьми. Господь не удовлетворяется старым человеком с его греховными желаниями и привычками. Он желает изменить нас, сделать новым творением во Христе Иисусе. Но многое зависит также от того, открыты ли наши сердца для Бога.

Е. Анисимов

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» июль 2004 г.