По дорогам, окольным путям

Среди дня иль в ночи седой

Я искала то тут, то там,

Я по Нём истомилась мечтой.

Извела башмаков — не счесть!

И парадных одежд — гора!

Всё сложила б к ногам — что есть!

И осталась бы — «в чём душа»!

Лишь бы Он, Кто зовётся Бог,

Принял, понял, увёл за Собой,

В Свой заоблачный, дивный чертог,

Что зовётся небесной страной.

Там, наверное, всё не так,

Не привидится даже во сне.

Переливов хрустальный каскад

Отражается в чистой волне.

Там — в чудесных садах — цветы

Ароматом пьянящим манят!

И лазурью покрыты холмы,

Неувядной красы наряд!

Не хочу, чтобы это был сон,

Но рассеянный мрак ночи

Вырывает из сердца стон

Крестный путь! Он ещё впереди!

Здесь, конечно же, всё не так.

Каждый жил и служил, как мог.

То ли день, то ли ночь, то ли мрак,

Я ищу Тебя, где Ты, мой Бог?!

Елена Кузовлева, п. Курорт-Дарасун,

Забайкальский край

Газета «Сокрытое Сокровище» № 04 (252) апрель 2018 г.