Люди приходят в Адвентистскую церковь благодаря фильму «По соображениям совести»

Сенсационный фильм Мела Гибсона «По соображениям совести», рассказывающий о мужестве Десмонда Досса, медика-адвентиста седьмого дня, служившего во время Второй мировой войны, был удостоен звания «Лучший иностранный фильм» на престижной польской церемонии награждения Bestsellery Empik 2017. Церемония награждения состоялась 6 февраля 2018 года, где были отмечены самые продаваемые в стране книги, фильмы, компакт-диски, игры и журналы. Фильм «По соображениям совести» опередил другие кинохиты, такие как «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» и «Бриджит Джонс-3».

Церемония транслировалась в прямом эфире TVN, крупнейшей частной телевизионной сети в Польше. И снова польские адвентисты седьмого дня почувствовали, что не зря потрудились во время трансляции фильма в прошлом году, рассказывая людям о вере Десмонда Досса.

Однако в Кракове радуются больше всего, потому что в субботу, за несколько дней до церемонии награждения, приняла крещение Наталья Татарчук — ее крещение непосредственно связано с просмотром этого фильма. Наталья никогда не слышала об адвентистах седьмого дня, но была настолько вдохновлена верой и мужеством Досса, что дважды ходила на просмотр фильма, прежде чем начать искать в интернете Адвентистскую церковь в Кракове.

Когда пастор краковской церкви Артур Дзаман встретился с Натальей, по его словам, она не могла дождаться времени крещения. «Обращение к Богу любого человека является особенным событием в моем пасторском опыте, — сказал он, — но это было уникальным». С радостью пастор Дзаман заметил, что Бог может коснуться сердца людей, находящихся в самых разных местах. «Точно также как Бог взывал к Адаму в Эдемском саду, говоря «Адам, где ты?», Наталья нашла Бога в фильме «По соображениям совести», — сказал он.

Опыт Натальи дал пастору Дзаману новое видение. «Как церковь, мы должны быть там, где находятся люди. Мы должны быть солью земли, солью, которая находится в супе, а не в солонке. Я безмерно восхищен этим чудом обращения. Бог велик!» — сказал он.

В течение 2017 года Церковь Адвентистов Седьмого Дня (АСД) в Польше сделала все возможное, чтобы удостовериться, что это будет не просто выпуск фильма, а возможность для членов церкви, молодежи и адвентистских СМИ рассказать о вере Досса. Адвентистское издательство выпустило две книги, посвященные истории Десмонда Досса, а также тысячи экземпляров специального издания журнала «Знамения времени». Польский телеканал «Надежда» получил разрешение на дублирование документального фильма о Десмонде Доссе «Отказник по совести», снятого Терри Бенедиктом, который также был продюсером фильма «По соображениям совести». Фильм был выпущен на DVD и, в результате работы с дистрибьютором, этот документальный фильм был добавлен к выпуску фильма «По соображениям совести» на польском языке.

Адвентистская молодежь сыграла значительную роль в этом свидетельстве, используя социальные сети, программы по евангелизации, футболки «Десмонд Досс», распространяя журналы рядом с выставленными на городской площади историческими военными машинами США, и даже организовала благотворительный забег в честь Десмонда Досса.

«За всю свою жизнь я никогда не видел, чтобы Церковь АСД в Польше получала такое хорошее освещение в средствах массовой информации», — сказал Марек Раковски, исполнительный секретарь Адвентистской церкви в Польше.

Поляки узнали о Церкви АСД еще больше, когда ее руководители подарили DVD-диски многим общественным деятелям, в том числе католическому примату Польши, архиепископу Войцеху Полаку, а также президенту Польши Анджею Дуде.

Весь миссионерский проект стал также отличной возможностью для продвижения польского адвентистского телеканала «Надежда», который в прошлом году был официально признан юридическим лицом, медиа организацией, зарегистрированной в государственном реестре вещателей.

В результате всей этой деятельности Церковь АСД теперь намного лучше известна в Польше. В то время как прихожане церкви радуются тому, что фильм «По соображениям совести» получил награду «Лучший иностранный фильм», они радуются еще больше, зная, что такие люди, как Наталья, стали свидетелями изменения своей собственной жизни, благодаря верному свидетельству добросовестного адвентиста, прозвучавшему 75 лет тому назад.

Ян Кот и Виктор Гульберт

Источник: adventist.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2018 г.