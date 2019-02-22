Верховный суд Кореи присудил историческую юридическую победу студенту-адвентисту

Почти двухлетнее юридическое испытание Хань Цзи Мана, молодого студента-адвентиста седьмого дня в Южной Корее, закончилось в прошлом месяце, когда Верховный суд страны поддержал его право сдавать университетские экзамены не в субботу. Адвентисты в Корее празднуют знаменательное постановление, изданное 31 января 2019 года, которое, как они надеются, станет сигналом новой эры правовой защиты для хранящих субботу и других верующих.

«Этот вердикт исторически важен для корейских адвентистов и создает судебный прецедент, который может быть использован для будущих судебных процессов по вопросам соблюдения субботы», — сказал Сунь Хван Ким, директор отдела по связям с общественностью и религиозной свободы (PARL) Адвентистской церкви в Северном Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Это чудесное решение, — добавил он, — не состоялось бы, если бы верный молодой адвентист, брат Хан, не стоял твердо в вере».

Адвентисты в Корее уже давно сталкиваются с трудностями в соблюдении субботы, экзамены по аккредитации в университетах и ​​на профессиональном уровне часто проводятся по субботам. На протяжении долгих лет многие члены церкви жертвовали своим образованием или карьерным ростом, чтобы оставаться верными своим убеждениям. Хотя Конституция Кореи запрещает дискриминацию по признаку религии, суды до сих пор не распространяли эту защиту на вопрос соблюдения субботы.

Борьба за правовую защиту

Юридическая борьба Хань Цзи Мана началась, когда он был студентом первого курса медицинского факультета и обнаружил, что ряд важных экзаменов запланирован на субботу. Он подал иск против медицинского вуза только после того, как переговоры с его преподавателями и школьными администраторами — и обращение в Национальную комиссию по правам человека Кореи — не смогли решить проблему его затруднительного положения.

Проиграв дело в суде низшей инстанции, Хань Цзи Ман обратился в Высокий суд Кореи и выиграл его. Медицинская школа обжаловала этот результат в высшей судебной инстанции страны — Верховном суде. В прошлом месяце Верховный суд поддержал решение Высокого суда, тем самым даровав победу Хань Чжи Ману и поддержав более надежную конституционную защиту религиозной свободы.

«Победа в Верховном суде не была одержана случайно», — сказал Сунь Хван Ким. Он указывает, в частности, на неустанные молитвы членов корейской церкви — и членов церкви со всего мира — которые поддерживали Хань Цзи Мана на протяжении всей его юридической битвы. Он также отметил усердную работу адвоката Хань Цзи Мана Шин Мён Чхола, а также усилия по сбору средств и поддержку отделения PARL Корейского униона и Общества Религиозной Свободы и Равных Возможностей, группы, состоящей в основном из врачей-адвентистов.

Принимая это решение, адвентисты в Корее надеются, что соблюдение субботы в конечном итоге станет менее сложным для членов церкви во многих областях корейского общества. Но не менее важным, по словам Сунь Хван Кима, является сильный пример, который показывает образец верности Богу перед лицом бедствий.

«Я молюсь о том, чтобы смелый поступок веры брата Хана стал тем шагом, который могут сделать и другие адвентистские юноши, чтобы дальше следовать по пути веры», — сказал он.

Беттина Краузе

Источник: logosinfo.org по материалам Adventist Review

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2019 г.