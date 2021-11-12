Почему я не ем свинину

Мусульмане не едят свинину. Знаете, почему? Иудеи не едят свинину. Знаете, почему? А многие из называющих себя христианами не мыслят своей жизни без свиного мяса. Почему?!

Во время Второй мировой войны американским военно-морским лётчикам, сбитым над океаном, приходилось выживать на любых морепродуктах, которые они могли поймать. Часто лётчики оказывались на островах, где должны были чем-то питаться. Но когда моряков находили, то обнаруживали, что они очень больны. Правительство США было озадачено этим и наняло морского биолога Брюса Холстеда, чтобы исследовать морских обитателей и выявить безопасные и пригодные в пищу виды.

Холстед изучил всех знакомых на тот момент морских существ и издал свой труд, где детально описал животных, приложив рисунки. Впоследствии его работа стала пользоваться большим спросом у военных как руководство к действию. Холстед в итоге написал примерно следующее: «Если вдруг вы потерпели крушение, а у вас под рукой нет моей книги, что всего вероятней, то нужно запомнить простой принцип, как можно убедиться, что употребление того или иного существа будет безопасно и вы не отравитесь. Внимание. Если обитатель водной среды имеет плавники и чешую, то вы практически защищены от отравления». Удивительный совет! Потому что он в точности соответствует рекомендации, данной 3,5 тысячи лет назад Богом и записанной для всего человечества!

«Из всех [животных], которые в воде, ешьте сих: у которых есть перья* и чешуя (в воде, в морях ли, или реках), тех ешьте; а все те, у которых нет перьев и чешуи (в морях ли, или реках, из всех, плавающих в водах, и из всего, живущего в водах), скверны для вас; они должны быть скверны для вас: мяса их не ешьте и трупов их гнушайтесь; все [животные], у которых нет перьев и чешуи, в воде — скверны для вас» (Библия, книга Левит 11:9–12).

* Перьями здесь названы плавники (не кожистые).

Оказывается, Господь заботится о нас! Он не хочет, чтобы мы болели и потихоньку убивали себя. Исходя из прочитанного, в пищу не годятся падальщики и те, кто фильтрует через себя большое количество воды:

сом,

рыба-меч,

акула,

осётр,

креветки,

крабы,

раки,

устрицы,

мидии…

Интересен тот факт, что членам королевской семьи нельзя питаться ракообразными и моллюсками. Ими легко отравиться. Креветки, крабы и раки питаются всем, что гниёт на дне морском. Мидии и устрицы фильтруют через себя тонны воды, а в результате сами насыщаются тяжёлыми металлами и всем тем, от чего чистят воду. Сом питается мертвечиной, за что его называют санитаром рек. Любимый многими осётр относится к донным рыбам и питается моллюсками и червями. Так что икра осетровых тоже подпадает под запрет.

Рекомендации относительно чистых/нечистых птиц можно прочитать в той же главе Библии. Скажем только, что в список нечистых попали в основном плотоядные птицы. Они опасны тем, что питаются мелкими грызунами и ползучими гадами. Например, сова и ястреб. Гриф, чайка и ворон относятся к падальщикам, и вместе с мясом мёртвых животных они поглощают десятки видов паразитов. Не говоря уже о других неприятных веществах…

Интересно, а есть какая-то формула относительно мяса? Из 11 главы книги Левит мы узнаем, как отличить разрешённое в пищу мясо от того, которое вообще не стоит есть.

«Вот животные, которых можно вам есть из всего скота на земле: всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на копытах глубокий разрез, и который жуёт жвачку, ешьте; только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта: верблюда, потому что он жуёт жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас; и тушканчика, потому что он жуёт жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас; и зайца, потому что он жуёт жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас; и свиньи, потому что копыта у неё раздвоены и на копытах разрез глубокий, но она не жуёт жвачки, нечиста она для вас; мяса их не ешьте и к трупам их не прикасайтесь; нечисты они для вас» (Библия, книга Левит 11:2–8).

Получается, что, согласно Библии (а Библия — это Священное Писание христиан), свинина, крольчатина, конина опасны для нас. Речь идёт не просто о религиозном запрете. Так называемая чистая/нечистая пища — это вопрос здоровья человека.

Наверняка вы знаете, что при многих заболеваниях врачи предлагают отказаться от свиного мяса. Со свиньёй всё понятно: питается, чем попало (в том числе падалью, собственным потомством, мусором), а её выделительная система устроена так, что многие отходы остаются в организме. В свином мясе паразиты не редкость, вот почему её нужно готовить не меньше часа, а кто её столько готовит?

А чем не угодили кролики, чьё мясо считается диетическим? Их употребление приводит к подагре и артриту из-за содержащихся в мясе пуриновых оснований, которые в итоге превращаются в мочевую кислоту. Лошадиное мясо тяжело переваривается, отрицательно влияет на почки, печень, сердце.

Это интересно:

Знаете ли вы, что долгое время на Руси мясо кролика не ели? До проведения реформы Московским Патриархом Никоном крольчатина была запрещена. В XVII веке ситуация изменилась. После церковного раскола древние законы церкви на Руси упразднились, а служение Богу было упрощено и основано на греческих законах, что сохранилось и до нашего времени.

Несмотря на отмену запрета, старообрядцы (которых за непринятие реформы предали анафеме) в вопросе питания продолжали повиноваться больше Слову Божьему, чем законам человеческим. Сегодня некоторые их потомки строго следуют древним традициям и не едят кроличье мясо.

Реформы реформами, патриархи патриархами, а Библия и Бог остаются неизменными. То, что Бог сказал несколько тысяч лет назад, актуально и сегодня. Человек с тех пор выродился и деградировал. Мы стали физически слабее. Божьи советы относительно здоровья важны сегодня, как никогда раньше.

Если вы не любите запреты, то позвольте поделиться с вами разрешением. Вот какую пищу Бог рекомендовал человеку сразу после его сотворения: «И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, — вам [сие] будет в пищу» (Библия, книга Бытие 1:29).

Обратите внимание: никакого мяса, рыбы, птицы. Значит, без этого можно прожить! Бог изначально устроил органы человека так, чтобы они переваривали лёгкую пищу, богатую клетчаткой. Это лучшее, что может быть! Современная наука развеивает молочно-мясные мифы (о том, что без продуктов животного происхождения невозможно быть здоровым). Растёт число людей, отказывающихся от животной пищи. Места на земном шаре, где больше всего долгожителей, — это те территории, жители которых являются вегетарианцами.

Многие говорят, что забота о теле — это вопрос несущественный. Однако мудрость гласит, что в здоровом теле — здоровый дух. А апостол Павел увещевает: «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены [дорогою] ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии» (Библия, 1 послание коринфянам 6:19, 20).

Как видим, Бог желает не только нашего душевного и духовного здоровья, но и здоровья физического. На самом деле физическое оказывает колоссальное влияние на духовное. Не потому ли Бог призывает нас к ответственному и бережному отношению к нашему организму? Господь сотворил нас, Он наш Творец и Создатель, и кому лучше, чем Ему, известно, что для нас полезно? Если Он что-то благословляет и одобряет, то для нашего блага, если что-то запрещает — то тоже из любви к нам. Прислушаемся ли мы к Его совету?

Ольга Лещёва, Александра Третьякова

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2021 г.