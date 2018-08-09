Почему меняются отношения после свадьбы?

Многие женщины отмечают, что после свадьбы мужчина начинает вести себя не совсем так, как раньше. Реже дарит цветы, оказывает знаки внимания, делает комплименты и т. д. В чём же дело?

Для мужчины период завоевания женщины окончен, она принадлежит ему, и больше нет необходимости стараться проявить себя с лучшей стороны. Психологи выделяют пять языков любви: слова поддержки; время, проведённое вместе; помощь, забота; подарки; прикосновения. У каждого человека есть потребность, чтобы по отношению к нему проявляли все пять видов языков любви. Но один (иногда два) является ведущим.

Когда парень ухаживает за девушкой, он, чтобы её завоевать, разговаривает с ней на всех пяти языках любви. Это можно сравнить с краном, из которого сильной струёй льётся поток любви. Основная женская потребность — чувствовать себя любимой — в это время у девушки удовлетворяется полностью, она просто купается в любви. Но когда они поженились и начались обычные будни, у мужчины уже нет стимула разговаривать на всех языках любви. Кто-то может ограничиться только прикосновениями, кто-то — помощью, заботой, кто-то — словами поддержи. Таким образом, из того «краника любви» вода льётся уже не потоком, а тоненькой струечкой. Женщина уже не чувствует себя столь любимой.

Что важно делать женщине, чтобы её муж и после свадьбы проявлял к ней достаточно внимания, заботы, любви, романтики? Вот несколько советов.

1. Хвалите своего мужа. Похвалить можно за то, что он вовремя вынес мусор, вымыл посуду, почитал книжку ребёнку, со вкусом оделся и т. д.

2. Давайте ему время на себя. Не препятствуйте мужу провести время с друзьями на рыбалке или сходить на футбольный матч. Для большинства мужчин важно иметь время на досуг, который можно провести с друзьями.

3. Устраивайте мужу праздники даже в обычные дни. Муж приходит с работы домой, а его ждёт жена, которая великолепно выглядит и устраивает для него неожиданный праздник. После такого обычно чувство любви мужа к жене обновляется.

4. Учитесь идти на компромиссы и как можно меньше критиковать мужа. Постоянная критика и придирки убивают любовь мужа к жене. К недостаткам мужа старайтесь относиться с юмором и снисхождением.

5. Восхищайтесь своим избранником. Основная потребность мужчины — чтобы им восхищались. Восхищайтесь тем, как он выглядит, его поступками, делами, идеями и др.

Помните, мужчина развивается и становится настоящим только рядом с настоящей женщиной. Какая вы — такой и мужчина рядом с вами. Если хотите изменений — начинайте с себя.

Татьяна Кудашова, психолог

Газета «Сокрытое Сокровище» № 08 (256) август 2018 г.