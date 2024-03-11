Почему Моцарт так рано умер?

Обстоятельства, при которых скончался Моцарт, прородили множество гипотез о причинах его смерти. Вот одна из них. И Сальери здесь, вероятно, ни при чём.

Что же на самом деле убило Вольфганга Амадея Моцарта? Согласно статье, опубликованной в 2001 году в «Журнале американской медицинской ассоциации», причиной смерти, вероятно, был трихинеллёз, глистная инвазия, вызванная пищей с содержанием недоваренной свинины. Это объясняет все симптомы Моцарта, такие как лихорадка, сыпь, боли в конечностях и отёки.

Моцарт умер в возрасте 35 лет. Годы спустя, в 1846 году, доктор Джозеф Лейди из Филадельфии ел ветчину на обед, когда вдруг заметил на ней пятна. Он подумал: «Эти пятна мне что-то напоминают. Подобное я видел в мышечной ткани трупа, который вскрывал сегодня». Он поместил ветчину под микроскоп. То, что он обнаружил, ужаснуло его: на ней было полно крошечных червей, которых сегодня мы называем трихинеллами. Попадая в организм, эти паразиты прокладывают свой путь к мышцам и в конечном итоге убивают своего хозяина. В человека они, как правило, попадают через еду, содержащую свинину.

За 44 дня до смерти, ещё до того, как у Моцарта начала развиваться загадочная болезнь, он написал своей жене «Чем я пахну?.. Свиными котлетами! Какой великолепный вкус! Я ем их за твоё здоровье!» Он умер через 15 дней после того, как заболел. Инкубационный период трихинеллёза — 50 дней. Симптомы Моцарта были схожи с симптомами тех людей, которые съедали заражённую паразитами свинину.

В Библии свинина названа нечистой, непригодной в пищу: «Не ешьте… свиньи, потому что копыта у неё раздвоены и на копытах разрез глубокий, но она не жуёт жвачки, нечиста она для вас; мяса их не ешьте и к трупам их не прикасайтесь; нечисты они для вас» (книга Левит 11:7, 8).

В своей книге «А что бы съел Иисус Христос?» доктор Дон Колберт пишет: «Многие заявляют, что свинина в наше время — это безопасное мясо. Я не согласен. Свиньи поглощают огромное количество еды, разбавляя соляную кислоту в своих желудках, в результате чего токсины, вирусы, паразиты и бактерии впитываются в мясо этих животных. Помимо обжорства свиньи ещё и очень грязные животные. Они едят мусор, фекалии и даже разлагающуюся плоть. В свиньях нашли своё пристанище такие паразиты, как трихинеллы, свиной солитёр и возбудители токсоплазмоза».

Да, если приготовить свинину при температуре выше 70°С, это убьёт паразитов, но как насчёт отбивных и стейков, которые часто подают недожаренными? Гораздо безопаснее употреблять то, что разрешил Бог (читайте в Библии 11 главу книги Левит).

Питаетесь ли вы тем, что Бог назвал нечистым? Возможно, пришло время изменить привычки в еде.

Кей Кузьма,

«Будь в форме»