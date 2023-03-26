Почему стоит попробовать чиа

Кто-то пренебрежительно называет чиа лягушачьей икрой, а кто-то создаёт из этих семян шедевры. Как можно использовать чиа?
- Семена чиа оказывают благотворное воздействие на нервные клетки. При регулярном приёме улучшаются память и внимание.
- Ниацин (РР), содержащийся в чиа, предотвращает возникновение нервных расстройств и морального истощения, помогает бороться с бессонницей и тревожными состояниями.
- Чиа уменьшают болевой синдром при менструации и облегчают симптоматику климакса.
- Семена чиа богаты клетчаткой. При их употреблении снижается аппетит, возникает ощущение сытости, люди избавляются от чувства пустого желудка. Это предотвращает переедание, которое приводит к ожирению.
- Чиа снижают уровень «плохого» холестерина.
- Это отличный источник кальция (семена чиа полезны для волос, ногтей и зубов), железа, омега-3, белка.
- Семена чиа содержат соединения, замедляющие действие свободных радикалов. Эти вещества убивают раковые клетки в разных частях организма.
«Чёрная икра» из чиа
Ингредиенты:
- 3 ст. л. семян чиа
- 2 листа нори (это сухие водоросли, продающиеся в отделах азиатской кухни)
- 9 ст. л . воды
- 4 ст. л. соевого соуса
- 2 ст. л. растительного масла (лучше всего льняного)
- немного сока лимона (по желанию)
Приготовление:
Измельчить нори в кофемолке или очень мелко покрошить. Перемешать чиа и нори. Добавить воду, соевый соус, масло и оставить набухать на час (а лучше на ночь).
Вариант: сначала залить чиа водой, дать набухнуть, а потом добавить остальные ингредиенты. Перемешать.
Получается около 450 г «икры». Можно намазывать на хлеб или добавлять в роллы.
Чиа-пудинг фруктовый
Ингредиенты: (на 1 – 2 порции)
- 3 ст. л. семян чиа
- 200 мл кокосового или миндального молока
- 1 ч. л. мёда или растительного сиропа
- наполнитель на ваш вкус: банан, манго, ягоды…
Приготовление:
В молоко добавить семена чиа, хорошо перемешать, убрать в холодильник на ночь. Утром добавить мёд или сироп, перемешать. Сверху поместить фруктово-ягодный слой. Можно украсить орешками или посыпать гранолой. Слои можно выкладывать и в обратном порядке. Пудинг хранить в закрытом контейнере в холодильнике не более 4 дней. Приятного аппетита!
По рецептам от поваров оздоровительной агроусадьбы
«Сельский Дом», Беларусь
Газета «Сокрытое Сокровище» март 2023 г.