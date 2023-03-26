Почему стоит попробовать чиа

Кто-то пренебрежительно называет чиа лягушачьей икрой, а кто-то создаёт из этих семян шедевры. Как можно использовать чиа?

Семена чиа оказывают благотворное воздействие на нервные клетки. При регулярном приёме улучшаются память и внимание.

Ниацин (РР), содержащийся в чиа, предотвращает возникновение нервных расстройств и морального истощения, помогает бороться с бессонницей и тревожными состояниями.

Чиа уменьшают болевой синдром при менструации и облегчают симптоматику климакса.

Семена чиа богаты клетчаткой. При их употреблении снижается аппетит, возникает ощущение сытости, люди избавляются от чувства пустого желудка. Это предотвращает переедание, которое приводит к ожирению.

Чиа снижают уровень «плохого» холестерина.

Это отличный источник кальция (семена чиа полезны для волос, ногтей и зубов), железа, омега-3, белка.

Семена чиа содержат соединения, замедляющие действие свободных радикалов. Эти вещества убивают раковые клетки в разных частях организма.

«Чёрная икра» из чиа

Ингредиенты:

3 ст. л. семян чиа

2 листа нори (это сухие водоросли, продающиеся в отделах азиатской кухни)

9 ст. л . воды

4 ст. л. соевого соуса

2 ст. л. растительного масла (лучше всего льняного)

немного сока лимона (по желанию)

Приготовление:

Измельчить нори в кофемолке или очень мелко покрошить. Перемешать чиа и нори. Добавить воду, соевый соус, масло и оставить набухать на час (а лучше на ночь).

Вариант: сначала залить чиа водой, дать набухнуть, а потом добавить остальные ингредиенты. Перемешать.

Получается около 450 г «икры». Можно намазывать на хлеб или добавлять в роллы.

Чиа-пудинг фруктовый

Ингредиенты: (на 1 – 2 порции)

3 ст. л. семян чиа

200 мл кокосового или миндального молока

1 ч. л. мёда или растительного сиропа

наполнитель на ваш вкус: банан, манго, ягоды…

Приготовление:

В молоко добавить семена чиа, хорошо перемешать, убрать в холодильник на ночь. Утром добавить мёд или сироп, перемешать. Сверху поместить фруктово-ягодный слой. Можно украсить орешками или посыпать гранолой. Слои можно выкладывать и в обратном порядке. Пудинг хранить в закрытом контейнере в холодильнике не более 4 дней. Приятного аппетита!

По рецептам от поваров оздоровительной агроусадьбы

«Сельский Дом», Беларусь

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2023 г.