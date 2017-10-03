Исторический экскурс: почему сегодня в мире так много церквей?

Библейское слово «церковь» (греч. экклесия) переводится с оригинала как собрание верующих. В Новом Завете мы видим, что Иисус организует Свою Церковь: «На сём камне Я создам Церковь Мою» (Матфея 16:18).

Под камнем Иисус подразумевал произнесённое выше утверждение апостола Петра, что Иисус — «Христос, Сын Бога Живого» (Матфея 16:16)! То есть Церковь Христа основана на вере людей, что Иисус — это Спаситель Господь.

Эту весть несли апостолы и другие последователи Христа по городам и весям, организуя в населённых пунктах общины — христианские церкви. При этом вестники Евангелия не оставались там, где ими была создана община, а шли дальше.

В 49 году н. э. апостолы и пресвитеры христианских общин собрались вместе в Иерусалиме, чтобы решить вопрос с принятием язычников в Божий народ, что описано в Библии, в 15 главе книги Деяния Апостолов. Лишь в 325 году был созван I Вселенский Собор, после того, как христианство зашло «под крыло» государственной власти Римской империи.

Вплоть до того времени, как начали проходить Вселенские Соборы, в христианстве относительно спокойно существовали параллельно разные вероучения. Вселенские Соборы стали некоторые учения пресекать, признавая еретическими, и тогда начались расколы. Так, после III Вселенского собора 431 г. от административного единства отошла Ассирийская церковь, которая не желала согласиться с принятыми на нём догматами. После IV Вселенского собора 451 г. откололись так называемые древневосточные церкви. Затем, в XI веке, окончательно разделились Восточная (православная) и Западная (католическая) церкви. Далее после начала реформационного движения в Германии в XVI веке стали формироваться протестантские христианские церкви на отдельных территориях нынешней Европы.

Валерий Татаркин

Газета «Сокрытое Сокровище» № 10 (246) октябрь 2017 г.