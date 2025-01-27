Возникнув из небытия,

Живём в каком-то ожидании.

Бог дарит Самого Себя

Нам, вместе с жизнью и дыханием.

Но мы, в своих печальных днях,

По одному живём, без Бога,

Не осознав и не приняв

Его подарка дорогого,

Пока, устав от всех забот,

Сердца разбитые откроем

И Он Себе их заберёт,

Даря рожденье им второе.

Нелёгкий путь преодолев,

В заботах о насущном хлебе,

Мы все, родившись на земле,

Родиться можем и на небе.

Тогда исчезнут, словно тень,

Тревоги наши и сомненья.

Поймём, что самый лучший день —

День нашего на свет рожденья.

Иисус Христос — её цена,

Той жизни, что даётся даром.

Нам вечность целая нужна,

Чтоб оценить такой подарок.

Татьяна Хлопкова