Возникнув из небытия,
Живём в каком-то ожидании.
Бог дарит Самого Себя
Нам, вместе с жизнью и дыханием.
Но мы, в своих печальных днях,
По одному живём, без Бога,
Не осознав и не приняв
Его подарка дорогого,
Пока, устав от всех забот,
Сердца разбитые откроем
И Он Себе их заберёт,
Даря рожденье им второе.
Нелёгкий путь преодолев,
В заботах о насущном хлебе,
Мы все, родившись на земле,
Родиться можем и на небе.
Тогда исчезнут, словно тень,
Тревоги наши и сомненья.
Поймём, что самый лучший день —
День нашего на свет рожденья.
Иисус Христос — её цена,
Той жизни, что даётся даром.
Нам вечность целая нужна,
Чтоб оценить такой подарок.
Татьяна Хлопкова