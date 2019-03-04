Подарки к 8 марта

Приближается 8 марта. Многие дети хотят сделать к этому дню особенный подарок для своих мам, бабушек и сестёр. А как мы знаем, нет подарка более памятного, чем тот, что сделан своими руками. На сайте журнала «Чудесные странички» есть множество поделок, некоторые из них дети могут сделать сами в качестве подарка на Женский день.

Оригами «Тюльпан»

Каждой женщине приятно получить в подарок цветы. Особенно те, которые не завянут через пару дней, а будут ещё долго напоминать о любви детей и внуков. С пошаговой инструкцией, представленной на сайте, изготовить бумажные тюльпаны не составит большого труда.

Ваза для мамы

Те же женщины, которые получат в подарок живые цветы, очень обрадуются простой, но красивой самодельной вазе, которую ребёнок может сам сделать из обычной пластиковой бутылки.

Подарочная коробочка «Арбуз»

Яркая коробочка в виде арбузного кусочка с вдохновляющим библейским текстом поможет эффектнее преподнести даже самый скромный подарок. Сделать её проще простого, достаточно распечатать заготовку, сложить и склеить её по простым инструкциям.

Закладки для книг

Женщины, которые любят читать, наверняка, оценят подаренную ребёнком закладку. На них всегда можно дополнительно написать поздравление или пару приятных слов. Закладка «Свеча» и закладка «Карандаш»

Самоделка «Чистое сердце»

Оригинальная поделка в виде сердца будет напоминать маме не только о любви ребёнка, но и о любви Христа. Ребёнок может самостоятельно её сделать из представленной на сайте заготовки.

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2019 г.