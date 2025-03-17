Поддержка ангела

Порой непослушание может стоить жизни.

Однажды папа сообщил нам, что мы на целый месяц всей семьёй отправляемся в молодёжный лагерь. Мы были очень рады и стали собирать вещи.

Ехать нужно было три часа, и путь был очень опасным: к лагерю вёл круто уходящий вверх извилистый серпантин. С одной стороны на сотню метров в небо поднималась отвесная скала, с другой — скалистый обрыв стремительно падал вниз, вниз, вниз… В самом низу по дну каньона мчалась ревущая река. Но сверху она казалась маленьким журчащим ручьём.

Наш джип с трудом помещался на дороге. Папа был молчалив и сосредоточен. Я видела, что мама начинает немного нервничать. Она предложила что-нибудь спеть, и мы запели. Я придвинулась к задней двери джипа, выглядывая в окно.

— Дочка, не делай так. Немедленно сядь на место! — скомандовала мама. — Я не хочу, чтобы дверь открылась и ты выпала.

Я неохотно села на своё место. Но мне стало скучно, и я потихоньку, чтобы не заметила мама, снова подобралась к задней двери джипа. Я смотрела в окно и увлеклась подсчётом маленьких белых крестиков вдоль дороги — ими отмечали те места, где когда-то сорвались вниз машины с пассажирами.

Руками я оперлась на дверь, и вдруг она неожиданно распахнулась настежь. Потеряв равновесие, я отчаянно схватилась за ручку и повисла на двери. Я была подвешена в воздухе. Мне было очень страшно.

— Мама, папа! — завопила я. Но никто не заметил происшедшего из-за грохота, сопровождавшего движение машины. Я с ужасом посмотрела вниз. Всё, что я увидела, — тоненький ручей далеко внизу. Я висела прямо над пропастью! Я крепче сжала ручку, но ладони у меня вспотели, и я могла сорваться в любой момент.

— Дорогой Иисус, — взмолилась я, — пожалуйста, пусть мама и папа увидят меня и помогут мне удержаться!

Я снова закричала. На этот раз мама услышала меня. Она повернула голову, и её глаза расширились от ужаса, когда она увидела своего ребёнка, раскачивающегося над каньоном.

— Останови машину! — попыталась сказать она папе как можно спокойнее.

Папа оглянулся. На его лице отразился страх. Он осторожно остановил джип, чтобы дверь не захлопнулась вместе со мной. Затем он подбежал к задней двери, перегнулся над обрывом, ухватился за дверь и притянул меня к себе. Я упала в его объятия, рыдая от потрясения.

— Прости меня, мама! — задыхалась я от слёз. — Я больше никогда не буду непослушной, обещаю!

— Я так рада, что ты в безопасности, малышка, — шептала она, прижимая меня к себе.

Всякий раз, когда я вспоминаю этот ужасный случай, у меня не возникает ни тени сомнения в том, почему я не упала в пропасть. Я точно знаю, что рядом со мной был ангел-хранитель, который удержал меня.

По книге «Услышанная молитва» издательства «Источник жизни»