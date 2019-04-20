Человек, подними на Голгофу свой взгляд —

Это вместо тебя Иисус там распят.

Там свет Божьей любви всех людей озарил,

Там тебе наш Спаситель Себя подарил.

Весть о старом кресте слышал ты много раз,

И тебе надоел о распятье рассказ.

Как зато превознёс ты себя самого:

«Я не пью, не краду, не убил никого!»

Ты же слеп: весь в грехах от макушки до пят,

Но не видишь того, гордым духом объят.

Знай о том, что Христос до сих пор, без конца,

О прощенье твоём умоляет Отца.

Царь царей руку дружбы тебе протянул —

Ухватись за неё: не осёл ты, не мул.

Хоть беспечен, упрям, но поверь: для Него

Нет дороже тебя на земле никого.

Опустись перед Ним на колени, смиряясь,

Очищающей силе Его покоряясь.

Сердца дверь для Христа не спеши закрывать —

Пусть прольётся дождём на тебя благодать.

Ирина Гладских, г. Магнитогорск

Газета «Сокрытое Сокровище» № 04 (264) апрель 2019 г.