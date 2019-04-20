Человек, подними на Голгофу свой взгляд —
Это вместо тебя Иисус там распят.
Там свет Божьей любви всех людей озарил,
Там тебе наш Спаситель Себя подарил.
Весть о старом кресте слышал ты много раз,
И тебе надоел о распятье рассказ.
Как зато превознёс ты себя самого:
«Я не пью, не краду, не убил никого!»
Ты же слеп: весь в грехах от макушки до пят,
Но не видишь того, гордым духом объят.
Знай о том, что Христос до сих пор, без конца,
О прощенье твоём умоляет Отца.
Царь царей руку дружбы тебе протянул —
Ухватись за неё: не осёл ты, не мул.
Хоть беспечен, упрям, но поверь: для Него
Нет дороже тебя на земле никого.
Опустись перед Ним на колени, смиряясь,
Очищающей силе Его покоряясь.
Сердца дверь для Христа не спеши закрывать —
Пусть прольётся дождём на тебя благодать.
Ирина Гладских, г. Магнитогорск