Подростковая депрессия

Депрессию у подростков сложно диагностировать, потому что выглядит она совсем не так, как взрослая депрессия. Часто всё списывают на возраст: что с них взять — подросток есть подросток со всеми вытекающими. Если ничего делать не хочет, значит ленится.

В кресле напротив меня сидел парнишка лет пятнадцати. Это был обычный подросток, как сотни других, нескладный, немного прыщавый, неуверенный в себе. Взгляд потухший. Такое впечатление, что он переживает какую-то затаённую боль. На приём к психологу привела его мама. Жалобы были обычными для этого возраста — грубит, хамит старшим, не хочет ничего делать, снизилась успеваемость, кроме компьютера его ничего не интересует. А ведь раньше он был таким хорошим мальчиком, вежливым, заботливым, хорошо учился, в музыкальной школе на концертах занимал призовые места, а сейчас… его как подменили. «У вашего сына депрессия». «Какая депрессия? — возмущается мама. — Да у него просто лень!»

Что же происходит с подростками? Почему так меняется поведение и отношение к жизни? В подростковом возрасте с 12 до 19 лет происходит скачок в развитии мозга. Благодаря росту серого вещества все мыслительные процессы ускоряются и развиваются навыки принятия взрослых решений. Эти решения завязаны на эмоциональной сфере. Решения принимаются, а что с этим делать, они ещё не знают. Отсюда переживания гнева, страха, агрессии (иногда по отношению к себе).

Как только молодые люди начинают мыслить абстрактно, растёт тревога, обеспокоенность. Абстрактное мышление позволяет им смотреть на себя глазами других людей, например своих одноклассников. Подростки становятся зависимы от мнения своих сверстников.

Всплеск гормонов во время полового созревания также влияет на деятельность мозга. Начинает активно вырабатываться гормон окситоцин, его ещё называют гормоном привязанности. Под воздействием этого гормона подросток начинает осознавать, что он часть этого мира. Перед ним встают вопросы: Кто я? Какое моё место в этом мире?

Все изменения, которые происходят с телом и с эмоциональным состоянием, не всегда комфортны для подростка. Иногда он не может с этим справиться и тревога бывает такой сильной, что начинают формироваться депрессивные расстройства. Депрессия подкрадывается постепенно, подросток сам не может понять, что с ним происходит. Часто посещают мысли о самоубийстве. Иногда высказывания «Я не хочу жить», «Я выброшусь из окна», «Напьюсь таблеток» родители считают манипуляцией.

Случай из практики: Светлане позвонил одноклассник и сказал, что хочет покончить с собой. Он поругался с родителями из-за двойки за контрольную по алгебре. И вообще, его никто не понимает, и он никому не нужен. Когда он сказал родителям о нежелании жить, они не восприняли это всерьёз. И теперь он звонит ей, чтобы попрощаться. Светлана сообщила эту информацию участковому инспектору, и парня удалось спасти, вытащив из петли.

Взрослым очень важно внимательно наблюдать, быть чуткими, почувствовать, где проходит граница между нормальным поведением и поведением на грани.

Елена Гребенюк,

психолог

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2019 г.