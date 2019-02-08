Власти Китая начали поиск христиан среди учеников школ

Правительство Китая придумало новый способ выявления христиан среди учащихся государственных школ. Школьникам в провинции Чжэцзян раздали анкеты, в которых были вопросы о вероисповедании. По мнению христиан, такие действия — попытка властей выявить их и оказать давление.

«Государство финансирует школы и навязывает коммунистическую идеологию. Дети-христиане часто становятся объектами насмешек», — сообщила правозащитная организация World Watch Monitor.

В одной школе, где обучаются около 200 христиан, учитель потребовал, чтобы они переписали анкету, а в графе о вероисповедании написали, что не придерживаются какой-либо религии. Несмотря на это половина школьников назвали себя христианами. После повторного предупреждения учителя все, кроме одного ребёнка, сделали, как им сказали. То же повторилось и в другой школе, где примерно 100 учащихся-христиан. Классный руководитель вынудил школьников заполнить анкету и отметить, что у них «нет религии».

На детей в Китае давят по-разному. В этих случаях было словесное давление. Складывается впечатление, что учителям поручили ущемлять детей-христиан, отделяя их от других учеников и показывая последствия того, что значит говорить о вере и быть христианином в школе.

Давление переживают и родители, которые беспокоятся о будущем своих детей и боятся, что те откажутся от своей веры.

Напомним, что в феврале прошлого года правительство Китая обновило положения о религии, которые включали запрет на посещение церкви или получение какого-либо религиозного образования лицами моложе 18 лет.

Источник: invictory.org

Газета «Сокрытое Сокровище» № 02 (262) февраль 2019 г.