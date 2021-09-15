Если бы тебя попросили сказать, какой предмет в доме является самым большим сокровищем, как бы ты ответил?

Был мрачный и тоскливый вечер. За окном как из ведра лил дождь. Дети переиграли во все игры и не могли придумать, чем бы ещё заняться. Тогда у мамы появилась замечательная идея: «Давайте устроим поиск сокровищ», — предложила она.

Ребята с удовольствием согласились. Мама объяснила, что нужно найти в доме самую ценную вещь. Эта вещь не очень большая и не очень маленькая.

—Я знаю, это старинные дедушкины часы, — сказал Гриша. — Нет. Эта вещь — прямоугольной формы, она не запирается на замок, но в ней очень много ценного.

Света молча стояла в раздумье. Что бы это могло быть? Самое драгоценное в нашем доме? Коробки, ящики, сумки, портфели и… да, конечно, книги! Она торопливо осмотрела полку с книгами. Вдруг она заметила Библию. «Вот оно!» — девочка радостно схватила её и побежала к маме.

— Света победила! Это самая драгоценная вещь в доме. Это золотые россыпи истины. Там много мудрых советов, которые могут уберечь нас от ошибок и показать нам путь к Небесному Царству, — сказала мама.

— Мама, — попросил Петя, — а ты прочтёшь нам какую-нибудь библейскую историю после ужина?

— Конечно, — сказала мама. — Мы откроем Библию и будем радоваться сокровищам, хранящимся там специально для нас.

По книге Артура Максвелла «Вечерние рассказы»

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2021 г.