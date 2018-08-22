Полезные сладости своими руками

Всегда ли сладкое вредно для здоровья? Может ли сладкое быть полезным? Да, если в нём минимальное количество рафинированного сахара. Предлагаем несколько рецептов полезных сладостей.
Конфеты из пророщенной пшеницы и семечек
Вам понадобится:
- 200 г пророщенной пшеницы (хорошо промыть)
- 100 г банана
- 4 больших финика (сделать пюре)
- 20 г грецких орехов
- 1 столовая ложка с горкой кэроба (можно взять какао, но тогда понадобится чуть больше фиников)
- 3 чайные ложки с верхом льняной муки
- щепотка соли
- цедра 1/4 апельсина
Приготовление:
Все ингредиенты смешать в блендере, убрать массу в холодильник примерно на час, чтобы она загустела. Затем достать и сформировать конфеты. Обвалять в сухом миндальном жмыхе. Можно взять кэроб, или какао, или какие-нибудь мелкие семена или семечки, например, кунжут. Хранить не более трёх дней. Часть конфет можно заморозить.
Батончики мюсли
Вам понадобится:
- 2 стакана овсяных хлопьев
- 1 крупное яблоко (очистить от кожуры и потереть на крупной тёрке)
- 1 груша (очистить от кожуры и потереть на крупной терке)
- 1 банан (желательно спелый и мягкий, помять)
- 1/3 стакана мелко порезанных орехов (например, подсушенный арахис)
- 1/2 стакана измельчённых сухофруктов (изюм, чернослив, курага)
Приготовление:
Соединить все ингредиенты и хорошо перемешать, чтобы сок от свежих фруктов пропитал хлопья, а банан равномерно распределился.
Противень застелить пергаментной бумагой. Выложить массу слоем 1,5 см, разровнять по всей поверхности, наметить ножом размер и форму батончиков.
Выпекать при температуре 180°С до золотистого цвета. Разрезать на порционные кусочки. Остудить.
Фруктовый пирог без выпечки
Вам понадобится:
- 100 г чернослива
- 30 г фиников
- 100 г миндаля
- 200 – 300 г замороженных ягод
- 3 – 4 столовые ложки сахара (можно добавить больше или меньше по вашему вкусу)
- 1 столовая ложка (с горкой) крахмала
Приготовление:
Сухофрукты заранее замочить, ягоды разморозить, перемешав с сахаром. Измельчить блендером или в мясорубке. Миндаль измельчить блендером или в кофемолке. Всё перемешать, сформировать корж. Сок от размороженных ягод перемешать с крахмалом, поставить на небольшой огонь и мешать до загустения. Добавить ягоды. По желанию можно измельчить в блендере до состояния пюре. Остудить. Выложить соус на корж. Поставить в холодильник на несколько часов.
Вы можете разнообразить вкус такого десерта, добавив в него другие фрукты или орехи. Например, на корж можно выложить бананы, а затем полить соусом. Или замороженные ягоды заменить на мандарины и апельсиновый сок.
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