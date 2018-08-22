Полезные сладости своими руками

Всегда ли сладкое вредно для здоровья? Может ли сладкое быть полезным? Да, если в нём минимальное количество рафинированного сахара. Предлагаем несколько рецептов полезных сладостей.

Конфеты из пророщенной пшеницы и семечек

Вам понадобится:

200 г пророщенной пшеницы (хорошо промыть)

200 г пророщенной пшеницы (хорошо промыть) 100 г банана

4 больших финика (сделать пюре)

20 г грецких орехов

1 столовая ложка с горкой кэроба (можно взять какао, но тогда понадобится чуть больше фиников)

3 чайные ложки с верхом льняной муки

щепотка соли

цедра 1/4 апельсина

Приготовление:

Все ингредиенты смешать в блендере, убрать массу в холодильник примерно на час, чтобы она загустела. Затем достать и сформировать конфеты. Обвалять в сухом миндальном жмыхе. Можно взять кэроб, или какао, или какие-нибудь мелкие семена или семечки, например, кунжут. Хранить не более трёх дней. Часть конфет можно заморозить.

Батончики мюсли

Вам понадобится:

2 стакана овсяных хлопьев

2 стакана овсяных хлопьев 1 крупное яблоко (очистить от кожуры и потереть на крупной тёрке)

1 груша (очистить от кожуры и потереть на крупной терке)

1 банан (желательно спелый и мягкий, помять)

1/3 стакана мелко порезанных орехов (например, подсушенный арахис)

1/2 стакана измельчённых сухофруктов (изюм, чернослив, курага)

Приготовление:

Соединить все ингредиенты и хорошо перемешать, чтобы сок от свежих фруктов пропитал хлопья, а банан равномерно распределился.

Противень застелить пергаментной бумагой. Выложить массу слоем 1,5 см, разровнять по всей поверхности, наметить ножом размер и форму батончиков.

Выпекать при температуре 180°С до золотистого цвета. Разрезать на порционные кусочки. Остудить.

Фруктовый пирог без выпечки

Вам понадобится:

100 г чернослива

100 г чернослива 30 г фиников

100 г миндаля

200 – 300 г замороженных ягод

3 – 4 столовые ложки сахара (можно добавить больше или меньше по вашему вкусу)

1 столовая ложка (с горкой) крахмала

Приготовление:

Сухофрукты заранее замочить, ягоды разморозить, перемешав с сахаром. Измельчить блендером или в мясорубке. Миндаль измельчить блендером или в кофемолке. Всё перемешать, сформировать корж. Сок от размороженных ягод перемешать с крахмалом, поставить на небольшой огонь и мешать до загустения. Добавить ягоды. По желанию можно измельчить в блендере до состояния пюре. Остудить. Выложить соус на корж. Поставить в холодильник на несколько часов.

Вы можете разнообразить вкус такого десерта, добавив в него другие фрукты или орехи. Например, на корж можно выложить бананы, а затем полить соусом. Или замороженные ягоды заменить на мандарины и апельсиновый сок.

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Газета «Сокрытое Сокровище» № 08 (256) август 2018 г.