Польза под ногами

Всё вокруг зеленеет. Май — самое время поддержать свой организм свежими травами.

Салат с одуванчиком

Ингредиенты:

50 г листьев одуванчика

1 огурец

5 – 7 помидорок черри

40 г зелёного лука

50 г консервированной кукурузы

1 ст. ложка растительного масла (нерафинированного)

оливки — по желанию

соль — по вкусу

Приготовление:

Если листья одуванчика совсем нежные и молоденькие, достаточно их просто промыть. Если листья грубоватые, то нужно вымочить их в течение часа в холодной подсоленной воде. Зелёный лук мелко порезать. Помидорки черри в зависимости от размера разрезать на половинки или четвертинки. Огурец нарезать тонкими колечками. Сложить нарезанные ингредиенты в салатник и добавить кукурузу. Подготовленные листья одуванчика обсушить и добавить в салат. Нежные первые листочки можно класть целиком, листики покрупнее порвать руками. Посолить, добавить масло, перемешать. Ешьте с удовольствием и на здоровье.

Можно добавлять в салат тонко нашинкованную молодую капусту.

Подготовила Оксана Соловьёва