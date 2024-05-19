Польза под ногами

Всё вокруг зеленеет. Май — самое время поддержать свой организм свежими травами.
Салат с одуванчиком
Ингредиенты:
- 50 г листьев одуванчика
- 1 огурец
- 5 – 7 помидорок черри
- 40 г зелёного лука
- 50 г консервированной кукурузы
- 1 ст. ложка растительного масла (нерафинированного)
- оливки — по желанию
- соль — по вкусу
Приготовление:
Если листья одуванчика совсем нежные и молоденькие, достаточно их просто промыть. Если листья грубоватые, то нужно вымочить их в течение часа в холодной подсоленной воде. Зелёный лук мелко порезать. Помидорки черри в зависимости от размера разрезать на половинки или четвертинки. Огурец нарезать тонкими колечками. Сложить нарезанные ингредиенты в салатник и добавить кукурузу. Подготовленные листья одуванчика обсушить и добавить в салат. Нежные первые листочки можно класть целиком, листики покрупнее порвать руками. Посолить, добавить масло, перемешать. Ешьте с удовольствием и на здоровье.
Можно добавлять в салат тонко нашинкованную молодую капусту.
Подготовила Оксана Соловьёва