Польза под ногами

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Всё вокруг зеленеет. Май — самое время поддержать свой организм свежими травами.

Салат с одуванчиком

Ингредиенты:

  • 50 г листьев одуванчика
  • 1 огурец
  • 5 – 7 помидорок черри
  • 40 г зелёного лука
  • 50 г консервированной кукурузы
  • 1 ст. ложка растительного масла (нерафинированного)
  • оливки — по желанию
  • соль — по вкусу

Приготовление:

Если листья одуванчика совсем нежные и молоденькие, достаточно их просто промыть. Если листья грубоватые, то нужно вымочить их в течение часа в холодной подсоленной воде. Зелёный лук мелко порезать. Помидорки черри в зависимости от размера разрезать на половинки или четвертинки. Огурец нарезать тонкими колечками. Сложить нарезанные ингредиенты в салатник и добавить кукурузу. Подготовленные листья одуванчика обсушить и добавить в салат. Нежные первые листочки можно класть целиком, листики покрупнее порвать руками. Посолить, добавить масло, перемешать. Ешьте с удовольствием и на здоровье.

Можно добавлять в салат тонко нашинкованную молодую капусту.

Подготовила Оксана Соловьёва

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