Помогите детям почитать вас

«Когда мы жалуемся на то, что наши дети не слушаются нас, то, как правило, в этом виноваты мы сами», — так считает Эдуард Носов, репетитор и консультант по вопросам воспитания и развития.

Содержание:

Принцип последовательности

Правила

Личный пример



Пятая заповедь Закона Божьего призывает почитать родителей. Согласитесь ли вы, что почтительности дети учатся, в первую очередь, в семье? Если в родительском доме люди не научились уважению и послушанию, то стоит ли ожидать от них почтения, когда они покинут родительское гнездо?

Необходимо понимать, что от наших действий по отношению к детям зависит их судьба, их счастье. От нас же во многом зависит и то, будут ли наши дети почитать родителей и оберегать их в старости.

У Василия Сухомлинского есть рассказ-притча про двух матерей («Белокосая и Чернокосая»). Они познакомились в роддоме. Одна считала, что цель жизни — достичь успеха, стать известным, уважаемым. Вторая же верила, что главное, чтобы сын стал хорошим человеком: добрым, трудолюбивым, любящим. Их дети выросли и реализовали идеалы своих матерей. Когда, годы спустя, женщины вновь встретились в больничной палате, то известный композитор, сын одной из них, не посещал мать в больнице, так как был очень занят. А вот сын другой матери, ставший хлеборобом, неизвестным и, можно сказать, обычным, рядовым человеком, каждый день приезжал навещать свою маму, заботился о ней, брал с собой сынишку, чтобы порадовать её. И вторая женщина выписалась из больницы гораздо раньше первой…

Так вот, одна из важных аксиом воспитания, которой я придерживаюсь, звучит так: поведение детей является следствием поведения родителей.

Послушание

Послушание развивается. Для этого необходимо, чтобы родительские поручения и принципы были последовательными. Также важны контроль и дисциплина.

Принцип последовательности. Если обещаешь поощрение, то исполни. Если обещаешь наказать, то доведи дело до конца. Каждое слово родителя должно исполняться. Если слова родителя не исполняются, значит, в них можно усомниться. Сегодня говорит одно, завтра — другое. И дети начинают смекать: сейчас запретили, а если я поплачу, то всё изменится. Несчастная мать думает, за что же ей такое наказание. А ответ прост: ребёнок не будет делать то, что не приносит результата. Если однажды ребёнку удалось добиться своего истерикой, то ждите повторения. Малыши очень быстро соображают, что «работает», а что нет.

Еду в автобусе, наблюдаю такую картину: ребёнок лет 4 – 5 громко кричит, добиваясь желаемого. Отец строгим голосом говорит сыну: «Если не прекратишь кричать, то высажу из автобуса и пойдёшь пешком!» А ребёнок как будто и не слышит этого. Он же знает, что папа просто пугает его. А значит, это пустые слова. Давайте только выполнимые обещания и будьте готовы довести дело до конца.

«Посеешь поступок — пожнёшь привычку; посеешь привычку — пожнёшь характер; посеешь характер — пожнёшь судьбу». Это изречение очень точно описывает инструмент формирования характера. Каждый поступок оставляет след в нашей жизни: он или укрепляет нас в духовном плане, или, наоборот, делает нас уязвимее, слабее. Вот почему нельзя переоценить значение воспитания детей. Оно гораздо важнее тех денег, которые мы можем заработать, чтобы построить новый дом или купить новую квартиру. А часто бывает так, что зарабатывание денег становится для нас важнее счастья наших детей. И мы пытаемся оправдать себя, что это ради их же блага: вот мы ещё немного заработаем, и тогда им в будущем станет легче. Но и бедные, и богатые могут быть несчастными людьми и не иметь надежды на вечность. А значит, не в богатстве дело, и даже не в условиях жизни.

Если вы постараетесь воспитать своего ребёнка в любви и послушании, научите его трудиться, то он не пропадёт. Он всегда заработает на жизнь и себе, и вам. Но если ребёнок вырастет ленивым и своенравным, то никому ни на каком предприятии такие люди не нужны, и тогда у него будут финансовые проблемы, которые, пока у вас будет возможность, будете решать вы. А когда возможности не станет, то… И это, к сожалению, не запугивание, а правда жизни, которая видна нам на судьбах стариков, чьи дети не заботятся о своих родителях, становясь наркоманами, алкоголиками и тунеядцами.

Так что, если у вас нет времени на то, чтобы уделить внимание своим детям, помните, что в будущем у ваших детей может не оказаться времени, чтобы уделить внимание вам.

Правила. Каждый ребёнок должен знать, что можно делать, а чего нельзя. Но дети не всегда понимают, что им полезно, а что вредно. Родители лучше знают, что идёт на пользу, а что — во вред. Именно они формируют правила, которые необходимо соблюдать, чтобы ребёнок не попал в беду. Если эти правила нарушаются, то должно последовать наказание, которое призвано в лёгкой форме показать ребёнку, что запретные действия приносят несчастье, горе.

К сожалению, в современном обществе нам навязываются неадекватные стандарты. К примеру, воспитание в свободе без наказаний и правил. И очень странно, что ребёнка за то, что он кого-то ударил, наказывать нельзя, а взрослого за такой поступок, и даже за менее страшный, сажают в тюрьму.

Личный пример. Если мы не можем удержаться от греховных поступков, то нам очень сложно будет удержать от них и наших детей. Личный пример отца и матери — это главный инструмент формирования послушания. Дети видят, насколько мы подчиняем свою жизнь воле Бога. Для них это самый яркий пример для подражания. Если дети любят нас, то обязательно будут подражать нам в своей жизни. Что бы мы ни говорили, дети смотрят на реальные поступки, а не на слова.

Да даст Господь мудрости в воспитании доверенных нам чад!

Эдуард Носов

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2020 г