Порадуй учителя

Не за горами новый учебный год. Наверняка 1 сентября ты отправишься в школу с цветами. А ведь можно порадовать любимого учителя и стихотворением. Как тебе такая идея?
* * *
Мы снова в школе собрались,
Кругом родные лица.
Мы отдохнули, отвлеклись.
Теперь пора учиться.
Хочу я, чтобы этот год
Мы все прожили с Богом,
Чтоб вместе двигались вперёд
По жизненной дороге.
Хочу, чтоб стали мы умней,
Прилежней и добрее,
Надёжней, выше и сильней,
А главное — мудрее,
Чтоб дружно жил наш школьный класс,
Чтоб было в нём уютно…
Учителя, любите нас,
Хоть это часто трудно!
Пусть Бог нас всех благословит,
Дарует нам терпенье,
Здоровьем крепким наделит,
Хорошим настроеньем.
Молюсь, учителя, о вас:
Ваш труд безмерно важен.
Вы так заботитесь о нас!
Вам дорог, ценен каждый!
Когда бессилье нападёт
Иль огорчит вас кто-то,
Пусть это поскорей пройдёт,
Пусть радует работа.
Вступая вместе в новый год,
Мы приглашаем Бога,
Он никогда не подведёт,
Мы с Ним идём в дорогу!
* * *
Дорогой учитель наш,
Встречи мы так ждали!
Мы сегодня с нетерпеньем
Все сюда шагали.
Как же вам цветы идут!
Как улыбка красит!
Улыбайтесь так всегда,
Когда дети в классе.
Буду Бога я просить
Дать вам много силы,
Чтобы всё переносить,
Чтоб всегда быть милой.
Я ещё для вас любви
Много, о-о-очень много,
Чтобы всех обнять могли,
Попрошу у Бога.
Попрошу здоровья вам,
Плюсом справедливость.
И, конечно же, ещё
Попрошу я милость.
Папа с мамой говорят:
«Попроси зарплату»,
Уж они-то знают всё.
Надо значит надо.
Будьте вы для нас всегда
Добрым лишь примером.
Знания давайте нам,
Взращивайте веру.
Пусть хорошим будет год,
Добрым, плодотворным,
Чтобы нам прожить его
С радостью огромной!
Надежда Масленникова
Газета «Сокрытое Сокровище» август 2023 г.