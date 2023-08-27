Порадуй учителя

Не за горами новый учебный год. Наверняка 1 сентября ты отправишься в школу с цветами. А ведь можно порадовать любимого учителя и стихотворением. Как тебе такая идея?

* * *

Мы снова в школе собрались,

Кругом родные лица.

Мы отдохнули, отвлеклись.

Теперь пора учиться.

Хочу я, чтобы этот год

Мы все прожили с Богом,

Чтоб вместе двигались вперёд

По жизненной дороге.

Хочу, чтоб стали мы умней,

Прилежней и добрее,

Надёжней, выше и сильней,

А главное — мудрее,

Чтоб дружно жил наш школьный класс,

Чтоб было в нём уютно…

Учителя, любите нас,

Хоть это часто трудно!

Пусть Бог нас всех благословит,

Дарует нам терпенье,

Здоровьем крепким наделит,

Хорошим настроеньем.

Молюсь, учителя, о вас:

Ваш труд безмерно важен.

Вы так заботитесь о нас!

Вам дорог, ценен каждый!

Когда бессилье нападёт

Иль огорчит вас кто-то,

Пусть это поскорей пройдёт,

Пусть радует работа.

Вступая вместе в новый год,

Мы приглашаем Бога,

Он никогда не подведёт,

Мы с Ним идём в дорогу!

* * *

Дорогой учитель наш,

Встречи мы так ждали!

Мы сегодня с нетерпеньем

Все сюда шагали.

Как же вам цветы идут!

Как улыбка красит!

Улыбайтесь так всегда,

Когда дети в классе.

Буду Бога я просить

Дать вам много силы,

Чтобы всё переносить,

Чтоб всегда быть милой.

Я ещё для вас любви

Много, о-о-очень много,

Чтобы всех обнять могли,

Попрошу у Бога.

Попрошу здоровья вам,

Плюсом справедливость.

И, конечно же, ещё

Попрошу я милость.

Папа с мамой говорят:

«Попроси зарплату»,

Уж они-то знают всё.

Надо значит надо.

Будьте вы для нас всегда

Добрым лишь примером.

Знания давайте нам,

Взращивайте веру.

Пусть хорошим будет год,

Добрым, плодотворным,

Чтобы нам прожить его

С радостью огромной!

Надежда Масленникова

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2023 г.