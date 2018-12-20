Католические монахи построили в Анголе поселок для пожилых людей

Орден капуцинов создал в Анголе поселок для престарелых – в стране быстро растет потребность в приютах и службах для стариков, за последние три года средняя продолжительность жизни в Африке возросла с 51 до 54 лет.

Поселок, построенный монахами-капуцинами, насчитывает десяток небольших домов, в каждом из которых обитает три-четыре старика. Поселенцам выделен участок земли под огороды и разведение свиней, домашней птицы и кроликов. Поселок создан для того, чтобы дать пожилым людям безопасный приют, где они могут вести привычный им образ жизни, трудясь по мере сил на общее благо. Вопросы государственного ухода за престарелыми относительно новы для Африки, а соответствующие службы и центры только-только возникают, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на Седмицу и fides.

По данным недавнего отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), представленного на 68 встрече регионального комитета ВОЗ в Дакаре (Сенегал), уровень здоровья населения в 47 странах Африки постепенно повышается. Первым следствием этого улучшения стало повышение средней продолжительности жизни с 50,9 до 53,8 лет всего за три последних года (с 2014 по 2017 гг.) Конечно, эти цифры все еще очень далеки от мировых стандартов развитых стран (в 28 странах Евросоюза средняя продолжительность жизни достигла 77,9 лет, в США 78,4 лет), однако Африка уже сделала заметный шаг к сокращению этого разрыва. Численность престарелого населения черного континента начала быстро расти, и потому страны региона начали ощущать неведомые им ранее проблемы.

Ситуацию в интервью изданию Fides пояснил монах Гвидо Фелицетти (Guido Felicetti), представитель миссионерского центра Ордена капуцинов в Тривенето (северная Италия), занимающегося помощью своим собратьям в Африке – причем эта помощь обеспечивается в максимально конструктивном ключе, то есть старики рассматриваются не как обуза, а как ценный человеческий ресурс.

«До последнего времени пожилые люди по давней племенной традиции жили на попечении семей, – отметил отец Фелицетти, – однако в наши дни ситуация сильно изменилась. Многие семьи переезжают из сел в города, сельская местность пустеет, и старики остаются в полном одиночестве, без помощи и присмотра».

В отличие от Европы и Северной Америки, эти одинокие люди не доживают до восьмидесяти лет.

«Престарелые африканцы страдают от заброшенности и беспомощности, им приходится вести тяжелую борьбу за существование в одиночку, тяжело работая в поле, страдая от недоедания и однообразного питания, авитаминоза и болезней, – сказал отец Фелицетти. – Надо иметь в виду, что в Анголе, так же как и в других странах Африки, 60-летний человек уже считается очень старым. Раньше, во времена племенной культуры, стариков уважали и почитали за жизненную мудрость, но в наши времена, к сожалению. все чаще воспринимают как ненужное бремя. Это высокомерие и пренебрежение к старикам пришло к нам из стран Запада».

Поселок престарелых возник не сразу. Сначала группа брошенных стариков в Уамбо обратилась к монахам-капуцинам с просьбой о помощи. В ответ монах Моизес Лукондо (Moises Lukondo) завел приют для престарелых на окраине города, который мало-помалу и вырос в нынешний небольшой поселок. Власти выделили поселку немалый участок земли под земледелие и скотоводство.

«Здесь у нас старики чувствуют себя, как дома, – подчеркнул отец Фелицетти. – Их постоянно навещают работники местных служб здравоохранения, и каждый год к ним в гости приезжают христианские благотворители и добровольцы из Италии и других стран Европы и привозят им необходимые лекарства. Благодаря этой помощи и душевному теплу, старики здесь доживают последние годы жизни достойно, в атмосфере добра и заботы».

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2018 г.