Послание апостола Павла к ефесянам

Послание, адресованное апостолом Павлом к христианам в Эфесе, обращено также и ко всем верующим. Оно было написано во время его тюремного заключения в Риме — в 60 или 61 году по Р. Х. Кроме прочих, Павел касается в нём вопросов повседневной жизни христиан.

Глава 4

17 Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего,

18 Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их.

19 Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью.

20 Но вы не так познали Христа;

21 Потому что вы слышали о Нём и в Нём научились, — так как истина во Иисусе, —

22 Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях,

23 А обновиться духом ума вашего

24 И облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины.

25 Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу.

26 Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдёт во гневе вашем;

27 И не давайте места диаволу.

28 Кто крал, вперёд не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся.

29 Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим.

30 И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления.

31 Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас;

32 Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас.

Глава 5

1 Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные,

2 И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное.

3 А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым.

4 Также сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны [вам], а, напротив, благодарение;

5 Ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога.

6 Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления;

7 Итак, не будьте сообщниками их.

8 Вы были некогда тьма, а теперь — свет в Господе: поступайте, как чада света,

9 Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине.

Библия, каноническое издание, синодальный перевод

Газета «Сокрытое Сокровище» № 11 (247) ноябрь 2017 г.