Последняя капля… каши

Если бы я, сейчас уже сорокалетняя, могла перенестись во времени назад и пообщаться с собой двадцатилетней, то мне хотелось бы себя, молодую, многому научить. Но поскольку я — двадцатилетняя — не слишком люблю, чтобы ко мне лезли с непрошенными советами, то ограничусь только одним, но главным: за семейное счастье нужно бороться!

Кризис грянул года через четыре после свадьбы. Я родила второго ребёнка и места себе не находила дома. Смятение нарастало, а тут ещё очередная волна. На меня т-а-а-к надавили со стороны, что я не выдержала и лопнула на миллион накрученных кусочков. Внешние обстоятельства, казалось, раздавили меня, и мне захотелось бежать на край света.

Муж был молодой и не предвидел особой угрозы извне. Он вообще не сразу понял, в чём дело. Я тоже была молодая, и мне казалось, что он оставил меня один на один с этой большой проблемой. Я обижалась, плакала, собирала вещи, кидала первое попавшееся в сумки и грузила детей в машину. Пришло испытание: я сдала свои влюбленные позиции и… сбежала. В моей, накрученной эмоциями, голове творился один большой беспорядок.

Но я не умею долго обижаться. Как бурно меня захлестывают эмоции, так же быстро они и отпускают. Я вернулась через два часа — с ребёнком на руках, ребёнком в ногах, детским горшком под мышкой и твёрдым намерением, что никому, никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах своё семейное счастье не отдам. Не дождётесь! Я буду за него бороться!

Сумки из багажника мы выгружали уже вдвоём. Я вытирала слёзы и смеялась: от радости, от глупости, от молодости. Это был тот самый урок, который мы оба запомнили на всю жизнь, и каждый сделал для себя вывод. С тех пор все проблемы мы решаем вместе, а за семейное счастье я борюсь вот уже двадцать лет.

Борюсь, когда уступаю мужу, хотя кажется, что права именно я. Борюсь, когда бегу встречать его из рейса. Борюсь, когда рассказываю детям, что их папа — самый лучший и смелый. Борюсь, когда выбираю удобный момент и подсаживаюсь к нему, чтобы поговорить, а не пилю и не надоедаю постоянными разборками.

Мой муж тоже борется. Он борется, когда дарит мне цветы просто так и говорит, что я красивая — хотя я стою перед ним непричёсанная, в халате и тапочках. Он борется, когда закрывает глаза на посуду, которую я не помыла или на отсутствие супа. Он борется, когда играет с младшими в машинки или берёт старших на рыбалку. Он борется, когда позволяет мне закрываться в комнате и писать. Он знает, что писать у меня получается лучше, чем убирать.

Мы боремся, потому что любим друг друга. Не той первой влюблённостью после свадьбы, но настоящей, зрелой любовью, умудрённой жизненным опытом. Она прошла не только букеты и конфеты, но и бессонные ночи, усталость, раздражение, недопонимание. Однако выстояла и не сломалась в монотонных серых буднях. И вместе нам бороться гораздо легче. Но не скрою, что, порой, приходится держать оборону самой.

Я борюсь, когда выслушиваю очередные детские разборки и в двадцать пятый раз за день выясняю, кто прав, кто виноват, хотя хочется на время просто испариться. Борюсь, когда хожу и качаю на руках новорождённого малыша. Все спят, и мне так хочется спать! Ногой отодвигаю стул от стола, не глядя плюхаюсь на него, а там… разлит компот, или ещё хуже — детская каша — мокрая, холодная и липкая! Хочется выстрелить в потолок, всех во всём обвинить и, хлопнув дверью, закрыться в гордом одиночестве в комнате. Эта последняя капля каши переполнила и так уже наполненную до краёв чашу терпения. Но я же борюсь, плюс — у меня ребёнок на руках. Он мирно спит и понятия не имеет, какая внутри мамы закипела буря из-за разлитой каши.

Это борьба. И я не собираюсь проигрывать и сдавать оборону, особенно, когда дело касается самых дорогих мне людей. Своими обвинениями и обидами по отношению к домашним не стоит подтачивать фундамент семейного благополучия, иначе скажи: «тю-тю» твоему семейному счастью, о котором ты всегда мечтала.

Мечтать мало. Надо действовать. И совсем не обязательно действовать силой и напором. Для начала можно промолчать, когда порой хочется зареветь и запричитать о тысяче и одной проблеме. Бывает, накопилось и навалилось всё сразу. Но оно как надулось, так и сдуется. Со временем. Постепенно.

Семейное счастье не случается просто так, с бухты-барахты. Это борьба, которая нужна семье.

Хотите, открою секрет? У меня замечательный муж, но он не идеальный, потому что ему досталась неидеальная жена в моём лице. Мы любим друг друга, но нашу семейную идиллию нарушают те же проблемы, что и в любой другой семье — серый быт, обиды, недопонимание, бессонные ночи с больными или плачущими малышами. А там, к утру, уже несложно перебросить свои эмоции на гору посуды, ещё выше гору стирки. Мы понимаем, что за нервной мамой обязательно следуют нервные муж (папа) и дети. И опять приходится всё начинать с себя.

Мы живые, и в нашей жизни встречаются моменты, которые не красят нас. Но мы живём, функционируем, мы даже радуемся жизни. Мы любим друг друга, любим наших детей, и мы любим Бога. А это счастье. И оно моё. Оно дано мне Самим Богом. В день свадьбы, когда я пообещала быть с мужем и в горе, и в радости. И он поверил мне. Поверил моему обещанию. А я поверила его.

Свадьба — это не просто красивая церемония с вкусной едой и множеством гостей, это завет, заключённый на небесах. Это Божественный замысел. Извечный. Неземной. Теперь вы понимаете, почему я продолжаю за него бороться вот уже 20 лет?

Только годы спустя я поняла, что любому действию есть противодействие и что любые проблемы открывают нам новые горизонты. Давление со стороны в ранние годы семейной жизни оказалось нам очень даже на пользу. Оно сплотило нас с мужем и укрепило отношения внутри семьи. Хотя тогда нам было непросто, но мы с самого начала прилепились друг к другу и научились поддержку и утешение искать в своей второй половине, а не у советчиков на стороне.

У Бога случайностей не бывает, и если Он посылает какие-то испытания в нашу жизнь, то обязательно проведёт и выведет, потому что на это есть определённая цель. Ведь Бог никогда не ошибается, в отличие от нас.

Юлия Задорожная pomoshnitsa.blogspot.com

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2019 г.