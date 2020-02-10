Посвящение Иисуса в храме

Евангелие от Луки, 2 глава
21 По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать [Младенца], дали Ему имя Иисус, наречённое Ангелом прежде зачатия Его во чреве.
22 А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли Его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа,
23 Как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящён Господу,
24 И чтобы принести в жертву, по речённому в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных.
25 Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева; и Дух Святой был на нём.
26 Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня.
27 И пришёл он по вдохновению в храм. И, когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд,
28 Он взял Его на руки, благословил Бога и сказал:
29 Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром,
30 Ибо видели очи мои спасение Твоё,
31 Которое Ты уготовал пред лицом всех народов,
32 Свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля.
33 Иосиф же и Матерь Его дивились сказанному о Нём.
34 И благословил их Симеон, и сказал Марии, Матери Его: се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, —
35 И Тебе Самой оружие пройдёт душу, — да откроются помышления многих сердец.
36 Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет,
37 Вдова лет восьмидесяти четырёх, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь.
38 И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нём всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме.
39 И когда они совершили всё по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет.
40 Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на Нём.
Библия, каноническое издание, Синодальный перевод