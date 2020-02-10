Посвящение Иисуса в храме

Евангелие от Луки, 2 глава

21 По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать [Младенца], дали Ему имя Иисус, наречённое Ангелом прежде зачатия Его во чреве.

22 А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли Его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа,

23 Как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящён Господу,

24 И чтобы принести в жертву, по речённому в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных.

25 Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева; и Дух Святой был на нём.

26 Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня.

27 И пришёл он по вдохновению в храм. И, когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд,

28 Он взял Его на руки, благословил Бога и сказал:

29 Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром,

30 Ибо видели очи мои спасение Твоё,

31 Которое Ты уготовал пред лицом всех народов,

32 Свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля.

33 Иосиф же и Матерь Его дивились сказанному о Нём.

34 И благословил их Симеон, и сказал Марии, Матери Его: се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, —

35 И Тебе Самой оружие пройдёт душу, — да откроются помышления многих сердец.

36 Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет,

37 Вдова лет восьмидесяти четырёх, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь.

38 И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нём всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме.

39 И когда они совершили всё по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет.

40 Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на Нём.

Библия, каноническое издание, Синодальный перевод

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2020 г.