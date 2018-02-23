(Евангелия от Матфея 21:12-16; от Марка 11:15-19, 27-33; от Луки 19:45-48, 20:1-8)

В начале Своего служения Христос изгнал из храма тех, кто осквернял его своей нечестивой торговлей. И сейчас, когда Его миссия на земле заканчивалась, Он снова пришел в храм и обнаружил, что скверна захватывала все вокруг больше и больше. Служители сами занимались куплей-продажей и разменом монет в храме. Эгоизм и алчность ожесточили сердца священников и старейшин.

Они превратили в средство наживы даже символы, указывающие на Агнца Божьего, чем в значительной мере была принижена в глазах народа святость жертвенного служения. Иисус был возмущен. Проницательным взглядом Он окинул оскверненный храм и начал говорить с такой силой, что все дрогнули. «Написано, – сказал Он, – «дом Мой домом молитвы наречется», а вы сделали его вертепом разбойников». Властно Он повелел: «Возьмите это отсюда». Никто не посмел выяснять, имел ли Он право повелевать. Священники и торговцы бежали, гоня перед собой скот.

Навстречу им двигалась толпа людей, которые вели больных, ища Великого Исцелителя. Двор храма наполнился страдальцами, и теперь Иисус стал служить им.

Спустя некоторое время священники и старейшины решились вернуться в храм и остановились у входа, пораженные чудесной сценой. Они увидели больных и калек, получивших исцеление, прозревших слепых и глухих, к которым вернулся слух. Но больше всех радовались дети. Иисус исцелил их недуги, и теперь они, размахивая пальмовыми ветвями, радостно повторяли: «Осанна Сыну Давидову!»

Счастливые непринужденные голоса раздражали служителей храма. Они обратились ко Христу: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им: да! разве вы никогда не читали: «Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу?». Это пророчество предсказывало, что Христос будет провозглашен Царем, и оно должно было исполниться. Священники и старейшины Израиля отказались возвестить Его славу, и Бог побудил детей стать Его глашатаями.

Фарисеи смутились, пришли в полное замешательство. Тот, Кого они не могли запугать, был хозяином положения. В присутствии людей, бывших очевидцами Его чудес, священники и правители не осмеливались открыто проявлять к Нему враждебность.

На следующее утро синедрион решал, что делать с Иисусом. Три года назад от Иисуса требовали знамения, подтверждающего Его Мессианство. Теперь у правителей были многочисленные доказательства того, что Он является Мессией. И теперь они решили не требовать от Иисуса знамения Его власти, а вынудить Его сделать такое признание или заявление, которое позволило бы им осудить Его.

Вернувшись в храм, где Он учил, они вновь задали Ему вопрос: «Какою властью Ты это делаешь, или кто дал Тебе власть сию?». Они ожидали, что Он заявит, что Его власть от Бога, и готовились опровергнуть это. Ответ Иисуса, казалось, никоим образом не относился к их вопросу. Он сказал, что ответит им, если они, в свою очередь, ответят на Его вопрос: «Крещение Иоанново с небес было, или от человеков?».

Священники поняли, что оказались в двусмысленном положении, из которого им не поможет выбраться никакая земная мудрость. Если сказать, что крещение Иоанна было с небес, то их непоследовательность будет очевидной. Христос скажет: «Почему же вы не поверили ему?». Иоанн свидетельствовал о Христе: «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» (Иоанна 1:29). А если священники верят свидетельству Иоанна, то как же тогда можно отрицать, что Христос – обетованный Мессия? Если бы они принародно объявили о том, что служение Иоанна было от людей, как они на самом деле и считали, то навлекли бы на себя бурю негодования, потому что народ чтил Иоанна как пророка.

Тайно посоветовавшись между собой, священники решили не связывать себя обязательствами. Лицемерно притворившись несведущими в этом вопросе, они сказали: «Не знаем откуда». «И Я не скажу вам, – ответил Христос, – какою властью это делаю».

Книжники, священники и старейшины были вынуждены замолчать. Озадаченные и сбитые с толку, они стояли, нахмурившись, не смея больше задавать Иисусу вопросы. Мудрость, с которой Он избежал расставленных для Него ловушек, свидетельствовала о Его Божественности и еще более усиливала их ненависть к Нему.

В споре с раввинами Христос не ставил своей целью унизить их. Иисус хотел преподать важный урок, смирить Своих врагов, допустив, чтобы они запутались в сети, которую сами и расставили. Христос хотел открыть им подлинное состояние, в котором они оказались, и еще раз предупредить их, как Он уже делал и раньше.

Подготовила И. Беднякова



Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» февраль 2005 г.