Я повёз его на убийство человека

Порой несколько слов, сказанных к месту, могут спасти чью-то жизнь. Как же важно иметь мудрость, чтобы где-то промолчать, а где-то не постесняться сказать то, к чему побуждает Бог.

Для меня очень важно начинать день с Богом. Я стараюсь вовремя ложиться спать, чтобы хорошенько отдохнуть и проснуться бодрым. Рано утром, когда весь мир ещё спит, я люблю проводить время в молитве, размышлении над Божьим Словом — Библией. И когда я вот так начинаю день, любовь и мир наполняют сердце. И всегда хочется поделиться этим счастьем с другими.

Вспоминается один случай. Очень яркий. Я находился в другом городе в командировке, уже сделал все свои дела и собирался возвращаться домой. И тут вижу человека, который вышел на дорогу. Он останавливал машину. Я притормозил. У мужчины был такой вид, будто он нуждается в помощи. Я приоткрыл окошко. Он говорит: «Довезите меня до больницы». Вроде, благородное дело. Почему бы не помочь? Он сел в машину, был очень угрюмый, замкнутый, не разговаривал. А я-то встал рано утром, молился, читал, меня переполняла Божья любовь. Так хотелось ей поделиться! Я уже не помню, с чего начался разговор. Кажется, с природы, с погоды. Я стал говорить о Боге, о Его заботе. Мужчина молча слушал.

Когда мы были рядом с больницей, мужчина попросил проехать чуть дальше. Стало ясно, что ему надо не в больницу. Я подвёз его к указанному дому. Он говорит: «Можете меня подождать? Я через десять минут выйду, вы меня обратно отвезёте, а я вам заплачу двойную цену». Вообще-то, я и не рассчитывал ни на какие деньги, просто хотел помочь. Что ж, я согласился подождать.

Действительно, через десять минут мужчина возвращается. Садится в машину и начинает плакать. Я ничего не могу понять. Когда он выплакался, то рассказал, что в его жизни произошло следующее. Его зять сыграл решающую роль в том, чтобы посадить тестя в тюрьму. Надолго. Мой попутчик считал, что это было несправедливо. У него был зуб на зятя. И всё время, отбывая срок, обиженный думал о том, что, выйдя на свободу, первую неделю пропьянствует, а потом найдёт зятя и убьёт его.

Вот что он поведал: «Неделю назад я вышел из тюрьмы. Я попьянствовал и погулял, как и планировал. Сегодня я понял, что время пришло». Сказав это, мужчина открыл куртку и показал спрятанный под ней большой нож. «Я поехал, чтобы его убить. Но когда я сел в машину и вы начали мне говорить такие вещи, у меня внутри появилась тревога, началась такая борьба, такое сопротивление… Вы говорили о любви Божьей, о высоких принципах… И когда я пришёл туда, когда увидел зятя, то сдался: мысли, которые начали посещать меня в машине, победили. Я понял, что не буду

никого убивать. Я просто поздоровался, развернулся и ушёл».

Когда я ехал обратно в свой город, мне казалось, что колёса моей машины не касаются земли, что я лечу. Это просто непередаваемое ощущение, когда ты понимаешь, что твоя жизнь несёт свет. Тот свет, которым наполняет Бог, когда ты общаешься с Ним. Порой несколько слов веры, надежды и любви, сказанные вовремя, дорогого стоят. Они могут спасти жизнь!

Друзья, проводите время в молитве, читайте Библию, будьте искренни. Рассказывайте Господу всё как есть, наполняйтесь Им, и тогда ваша жизнь будет прекрасным благоуханием, как сказано в Библии: «Но благодарение Богу, Который всегда… благоухание познания о Себе распространяет нами во всяком месте» (2 послание коринфянам 2:14). Любите друг друга, цените друг друга. Будьте с Богом.

Сергей Смирнов

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2022 г.