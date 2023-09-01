«Пожалей себя», — шепнёт нам кто-то. Чей же это голос? Кто накануне важнейшей битвы уговаривает снять доспехи и быть милостивыми к самим себе?

Он знал заранее

Служение Христа на земле подходило к концу. Перед Его взором как наяву проходили сцены будущего, к которому Он направлялся. Задолго до Своего воплощения Христос видел весь путь, что предстояло Ему пройти на земле, чтобы спасти нас. Боль, которая пронзит Его сердце, оскорбления, которые обрушатся на Него, лишения, которые Он должен будет перенести, — всё было открыто Ему ещё до того как Он отложил в сторону Свой венец и царственные одежды и сошёл с небесного престола, чтобы облечь Своё Божество в человеческую природу. Путь от яслей до Голгофы был открыт перед Ним. Он знал страдания, которые Ему надлежало перенести. Он знал их — и, тем не менее, мог сказать: «Вот, иду; в свитке книжном написано о мне: я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце» (Библия, книга Псалтирь 39:8, 9).

Точно так же видел Он и будущие плоды Своей миссии. Его земная жизнь, исполненная тяжкого труда и самопожертвования, скрашивалась мыслью, что труд Его не напрасен. Отдав Свою жизнь за жизнь людей, Он снова приобретёт мир для Бога. Хотя сначала грехи мира должны были обрушиться на Его невинную душу, хотя тень невыразимого горя лежала на Нём, но во имя грядущей радости Иисус избрал крест.

Нужно подготовить учеников

Того, что предстояло перенести Иисусу, не знали даже избранные Его ученики, но час, когда они станут очевидцами Его страданий, был близок. Им предстояло увидеть Того, Кого они любили и Кому доверяли, в руках врагов, затем — распятым на Голгофском кресте. Иисус должен был оставить их в мире одних, лишив Своего видимого присутствия. Он знал, с какой яростью, ненавистью и неверием люди будут преследовать Его учеников, и желал приготовить их к будущим испытаниям.

Разбитые надежды

Ученики всё ещё надеялись, что Христос не вечно будет оставаться в бедности и безвестности. Приближается время, когда Он установит Своё царство. Ученики Христа и представить себе не могли, что ненависть священников и раввинов никогда не прекратится. Христос будет отвергнут Своим народом, осуждён как обольститель и распят, как разбойник. Власть тьмы приближалась, и Иисус должен был открыть Своим ученикам предстоящую борьбу. Предвидя их испытания, Он скорбел.

До сих пор Иисус ничего не говорил им о Своих страданиях и смерти. Пришло время снять завесу, скрывающую будущее. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим, и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть» (Евангелие от Матфея 16:21).

Ученики слушали, потеряв от горечи и удивления дар речи. Иисус говорит о Своих страданиях и смерти. Это невозможно было постигнуть! Не в силах дальше молчать, желая отвратить неизбежное, Пётр обратился к своему Наставнику и воскликнул: «Будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою!» (Евангелие от Матфея 16:22). Пётр любил Господа, но Христос не одоб­рил желания защитить Его от страданий.

«Подумай о себе» — зачастую идея не от Бога

Слова Петра отнюдь не были утешением и поддержкой Иисусу в Его великом грядущем испытании. Эти слова не соответствовали благим намерениям Божьим о милости к падшему миру, не соответствовали и тому уроку самопожертвования, который пришёл преподать Иисус. Пётр не желал видеть крест в служении Иисуса. Впечатление, которое могло произвести сказанное им, было прямо противоположно тому, что Христос желал внушить Своим последователям. И поэтому Спаситель был вынужден произнести самый суровый укор в Своей жизни: «Отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое» (Евангелие от Матфея 16:23).

Слепая любовь в руках искусителя

Сатана пытался запугать Иисуса и отвратить Его от Его миссии. И Пётр, ослеплённый любовью, стал орудием в руках искусителя. Князь зла внушил ему эту мысль. В порывистых словах Петра чувствовался сатанинский соблазн. В пустыне сатана предлагал Христу владычество над миром, если Он оставит путь смирения и самопожертвования. И ныне он точно так же искушал ученика Христова. Сатана стремился показать Петру земную славу, чтобы он не мог увидеть креста, на который желал направить его взор Иисус. Через Петра сатана вновь искушал Иисуса. Но Спаситель не поддался этому искушению.

Сатана встал между Петром и его Наставником, чтобы сердце ученика не затронуло предсказание об унижениях Христа. Слова, сказанные Христом, относились не к Петру, а к тому, кто пытался отделить его от Искупителя. «Отойди от Меня, сатана, — говорит Христос, — не вставай между Мной и Моим заблуждающимся слугой; дай Мне стать лицом к лицу с Петром, чтобы Я мог открыть ему тайну Моей любви».

Горький урок

Для Петра это был очень горький урок; ему непросто было понять, что путь Христа на земле проходил через муки и унижения. Этого ученика пугало соучастие в страданиях Господа, но в горниле испытаний он должен был познать благословения такого участия. Много лет спустя, согнувшись под бременем трудов и лет, он писал: «Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете» (Библия, 1 послание Петра 4:12, 13).

«Возьми крест свой»

Иисус объяснил Своим ученикам, что Его жизнь в самоотречении является примером того, какой должна быть и их жизнь. И, созвав к Себе находившийся поблизости народ, сказал: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Евангелие от Матфея 16:24).

Крест напоминал о власти Рима; он был орудием наиболее жестокой и унизительной смерти. Самые презренные преступники должны были нести свой крест на место казни, и часто, когда его возлагали на их плечи, они отчаянно сопротивлялись, пока их насильно не привязывали к кресту. Но Иисус повелел Своим последователям взять свой крест и следовать за Ним. Его слова, смутно понимаемые учениками, призывали к смирению и покорности вплоть до смерти во имя Христа.

Невозможно выразить полное самоотречение лучше, чем этими словами Спасителя. Всё это Он принял на Себя ради людей. До тех пор пока мы были потеряны, для Иисуса не было радости на небе. Он покинул небесную обитель, чтобы претерпеть поношения, и оскорб­ления, и постыдную смерть. Он, обладающий бесценными сокровищами неба, стал нищим ради нас, чтобы мы обогатились Его нищетою. Мы должны идти тем путём, которым шёл Он.

Счастье — отдавать и жертвовать

Любить людей, за которых умер Христос, не жалея для них себя, означает распять своё «я». Самопожертвование, сострадание, любовь, явленные Христом, должны стать очевидными в жизни Его последователей. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретёт её» (Евангелие от Матфея 16:25).

Слово «душа» здесь используется в значении «жизнь». Себялюбие — это смерть. Ни один орган нашего тела не мог бы существовать, если бы его деятельность ограничивалась собою только. В Царстве Божьем не живут для себя. Подлинное счастье — в том, чтобы отдавать и жертвовать.

Враг иногда нашёптывает нам: «Подумай о себе. Люди неблагодарны. Никто не оценит твоих усилий…» Теперь вы знаете, чей это голос. А Господь призывает делиться, жертвовать, помогать, спасать. Даже если с человеческой точки зрения это происходит в ущерб себе, Небо смотрит на это иначе, и в день, когда Иисус придёт во славе, Он скажет: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира» (Евангелие от Матфея 25:34).

По книге Эллен Уайт

«Желание веков»

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2023 г.