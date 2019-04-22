Двое пожизненно осужденных приняли крещение в Виннице

10 апреля в стенах винницкой тюрьмы двое молодых мужчин, приговорённых к пожизненному заключению, приняли крещение и присоединились к Церкви христиан адвентистов седьмого дня.

Подготовка к крещению проходила в течение шести лет. Николай и Дмитрий давно мечтали об этом. Пять пасторов и служителей Церкви посетили это заведение, чтобы поддержать крещаемых.

Кроме того, присутствовать при обряде крещения были приглашены четверо осужденных, которые отбывают наказание вместе с Николаем и Дмитрием, и посещают встречи по изучению Библии. По их словам, этот шаг воодушевил их, порадовал и вдохновил также следовать за Господом и заключить с Ним завет.

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Радостное настроение, братская атмосфера, совместное фото и подарки – так закончилась эта незабываемая для её участников встреча. «Говорю вам, что на небе будет больше радости об одном раскаявшемся грешнике, чем о девяноста девяти праведниках, не нуждающихся в покаянии» (Ев. от Луки 15:7).

Сергей Солдатов, фото Жан Стангелини

Источник: esd.adventist.org

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2019 г.