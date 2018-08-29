Познайте полноту Его любви

Каждый день Бог показывает и доказывает Свою любовь и милость ко мне. Без Него нельзя дышать. Если с утра день не начинается с молитвы, в душе пустота и злоба, нет рядом ощущения поддержки и защиты, нет тепла и уюта в доме, все переворачивается с ног на голову. Бог – это свет, без Него нельзя идти. Без Него – вечный страх, вечные угрызения совести, непонятно, откуда берется холодность. Задаешь Богу, казалось бы, неразрешимые, непонятные вопросы, но со временем они оказываются легкими, потому что их решил Сам Бог.

Если живешь рядом с Богом, все как-то складно получается. Бог нормализует финансы, взаимоотношения. Он как вода, и воздух, и свет. Невозможно полнее описать характер Бога, чем это сделано в Библии. Однажды ощутив Его присутствие, уже не хочется терять Его никогда, однажды заглянув в Его полные любви глаза, невозможно оторвать от них взгляд.

Питаться с Ним одним соком, как веточка от ствола, это неописуемые чувства. Нужно, чтобы Бог стал жизнью, стал чем-то таким в жизни, без чего нельзя никак. Можно прожить какое-то время без денег, без хлеба, без воды и даже без света. Но так слабо бьется сердце, когда нет рядом Спасителя. Можно существовать, работать на желудок, можно иметь много друзей и надеяться на их помощь. Можно вылечиться от неизлечимых болезней с помощью современных лекарств и технологий. Можно избежать смерти и несчастного случая, но невозможно жить полноценно без Его любви. Это не та любовь, которая описывается в романах. Это не чувство, это жизнь, это то, что заставляет тебя терпеть, заставляет забыть свою гордость. Если ты просыпаешься без этой любви, то значит, вокруг не существует ничего: только ты и пустота твоей души. Если у тебя внутри пусто, то и отдать другим нечего. Но любовь Бога настолько полная и прекрасная, что души человеческой не хватит целиком вместить ее. Это вдох и выдох, от этой любви хочется жить, работать, встречаться с близкими и родными и бесконечно отдавать, отдавать душевное тепло, делиться той любовью, которую дает Бог. Без Бога нет жизни, все засыхает, превращается в прах. И богатство, и друзья, и развлечения, все ценности мира, все теряет смысл, и наступает чувство пустоты.

Люди веками не могут понять что такое счастье. Для кого-то счастье – нарисовать картину, для кого-то – добиться своей цели, мечты. Но что это без Создателя? Это звук дня, штрих моей истории, но не жизнь. Счастье в том, чтобы жить так близко к Богу, чтобы слышать Его дыхание, Его шаги, слышать Его мысли, Его зов. Счастье – познать полноту Его любви. Пройти с Иисусом жизнь. Некоторые считают, что жизнь с Богом скучна. Нет, Бог переворачивает и изменяет все настолько, что ты практически ни от чего не отказываешься, а шелуха отпадает сама, и ты видишь, что это и вправду было лишнее.

Я верю в Бога. Не просто знаю, что Он есть. Я уверена в Нем, я доверяю Ему, я люблю с Ним общаться. Не надо делать Бога маленьким: «Нет, меня-то уж точно не примет, не простит». Не надо мерить человеческим умом Непостижимое. Бог – это бесконечный, неиссякаемый Источник прощения. Не делайте Бога беспомощным. Если Он сказал: «Всемогущий», – доверьтесь Его объятиям, Его разуму. Отвернитесь от проблем, и выше к небу взгляд! Там миллионы небожителей живут во власти Бога, и они счастливы. Они не бегут за моря и океаны в Его поисках. Они Им охвачены, они Его поняли и осознали. Бог – наша жизнь, Он – наша цель.

Возлюби Господа Бога твоего. Ни моего, ни чьего-нибудь, а твоего, Который рядом и ждет твоего призыва, стучит в ожидании, чтобы ты открыл дверь. Бог – это Личность, желающая твоего счастья. Верить – это больше, чем знать, верить – это просто идти всецело за Богом, потому что Он знает, куда идти, куда вести. Не надо делать Бога немощным и решать за Него, что Он может, что Он хочет, что Он умеет. Все это Он знает Сам. Вам остается довериться и идти. Он унылую и серую жизнь сделает счастливой. Только не путайте человеческое счастье с Божьим. Доверьтесь Богу, Он научит, Он откроет, и вы Его поймете. Он – ваш фундамент, ваша основа. Где нет Бога, там нет ничего.

А. К., Оренбургская обл.

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» август 2005 г.