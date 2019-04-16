Позвоните родителям!

Когда повзрослевшие дети покидают родительское гнездо, то не перестают быть любимыми. Кроме того, они частенько становятся долгожданными. Как мало порой нужно, чтобы уделить несколько минут родителям, но как много это даёт их сердцам!

Родители у меня уже в преклонных годах, но пока обслуживают себя сами, да и нам, молодым, умудряются помогать. И мы настолько к этому привыкли, что многие вещи воспринимаются как само собой разумеющееся — родители и денежку на праздник подарят (хотя живут только на пенсию), и с внуками погуляют, и авоську с едой на другой конец города притащат, когда я болею.

А ещё телефонные звонки… Папа звонит каждый день, иногда по несколько раз. Причём, чаще всего он мне, а не я ему: мне некогда. И звонки эти нередко бывают некстати. Стараюсь бодро отвечать на обычный вопрос «Как дела?», а сама мыслями в работе. И так постоянно — спешка, заботы.

Неблагодарность самая гнусная, но, вместе с тем, самая обыкновенная и самая исконная — это неблагодарность детей к родителям. Л. Вовенарг

А на днях у нас потерялась мама. Она к 8 утра отправилась к окулисту, телефон забыла дома. Около двух мне позвонил обеспокоенный папа, собравшийся идти на поиски: мама до сих пор не вернулась. Я велела ему сидеть дома, а сама набрала регистратуру поликлиники, куда пошла мама, спросила, не было ли каких происшествий, не вызывали ли кому скорую. Потом стала обзванивать другие больницы. «Такая не поступала», — был везде ответ. Когда «скорая помощь» заверила меня, что такой пациентки не было, я спокойно сообщила папе: «Наша никуда не поступала», а он со смешком сказал: «А ко мне вот только что поступила». Пришла! Беспокойство наше длилось не больше часа, но столько всего пролетело в голове за это время…

Сразу вспомнился один видеоролик, который я когда-то смотрела. Если интересно, введите в поисковике «Дедушка, который смог собрать всю семью на Рождество». Идея в том, что старичку пришлось отправить детям уведомление о собственной смерти, чтобы они, такие занятые, нашли время приехать к нему. Почему, ну почему у нас сразу находится время, когда происходит непоправимое? Почему, чтобы уделить время родителям, нам необходим лёгкий (или серьёзный) испуг?

Пятая заповедь гласит: «Почитай отца и мать». Почитать — значит уважать. Уважать можно тихо и пассивно, где-то в глубине души. Но в Библии есть уточнение: «Если же кто о своих и особенно о домашних не печётся, тот отрёкся от веры и хуже неверного» (1 Тимофею 5:8). Слово «печётся» здесь относится не к пирожкам в духовке, а к нежной заботе и опеке. Кто наши домашние? Супруги, дети, родители. Кстати, когда у нас появляются дети, мы начинаем понимать своих родителей гораздо лучше. Нам проще поставить себя на их место, задать себе вопрос: «А как бы я хотел(а), чтобы мой ребёнок поступил по отношению ко мне в подобной ситуации?» Главное — не лениться примерять на себя роль пожилых родителей.

Что ты сам сделаешь для родителей своих, того же ожидай и себе от детей. Питтак

Когда дети, в которых вложено столько любви, времени и сил, покидают родительское гнездо, что испытывают родители, особенно престарелые и немощные? Зачастую дети — это смысл их жизни. Сердце отчаянно ждёт звонка, весточки. Хочется знать, что тебя помнят. Особенно это касается одиноких стариков.

По соседству с нами жила одна старушка, у которой сын уехал с семьёй в Москву. Бабушке 80. Этаж пятый. Лифта нет. Сначала женщина сама ходила в магазин, потом ослабла. Стала забывчивой. Ей отключили газ, чтобы чего не натворила. Продукты приносили соседи. Еду тоже частенько соседи готовили. Старушка не роптала на долю, не жаловалась на сына. Она только ждала… Ждала звонка. Звонки случались, как правило, только по праздникам. Но сколько счастья было у женщины! Она всем соседям рассказывала, что звонила сама внучка! Много ли надо, чтобы порадовать одинокого человека? А мы (и к своему стыду говорю) порой скупимся даже на такую мелочь. Наверное, надо звонки родителям планировать и включать в список неотложных дел.

Мать, отец… Их предел недалече,

Завтра может не быть уже встречи.

Чтобы совесть не мучила после,

Приезжайте к родителям в гости! Автор неизвестен

Стала я размышлять над словом «печься». Вспомнилась история одна (давно уже дело было, я ещё с родителями жила), когда нас, верующих ребят, попросили помочь семье одного солдата: парень — на службе, а мама его одна с огородом еле справляется. Я стала собираться, а мама мне: «Всё-то тебя тянет чужим помогать. Нет бы, нам с отцом помогла». Помню, тогда эти слова вызвали у меня некоторое раздражение. Я всё же отправилась на подвиги к чужим людям, но, приехав на место, обнаружила, что мама служивого гораздо моложе и бодрее моих родителей, участок гораздо меньше, чем наш, и, что самое главное, — у солдата оказалась ещё младшая сестра моих лет — здоровая девица в расцвете сил. Копала я там грядки, а сама думала о своих бедных родителях, которые в тот день были лишены помощи единственной дочери. Недаром в Библии сказано, что в благодетели должна быть рассудительность. Можно быть активным волонтёром и печься о голодающих детях из далёкой Африки, при этом забывая о своих домашних.

Естественно, я не призываю к тому, чтобы сосредоточить всю жизнь только на «своих», но нужно помнить о том, что есть те, кто достоин нашего внимания в первую очередь хотя бы по справедливости: они отдали нам всё.

Пойду, позвоню родителям!

Евгения Соловьёва

Газета «Сокрытое Сокровище» № 04 (264) апрель 2019 г.