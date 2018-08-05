Практическое христианство в творчестве Николая Лескова

Творчество русского писателя Николая Семёновича Лескова (1831 – 1895) проникнуто живым и глубоким интересом к вере в Бога. Писатель внимательно изучал ответвления христианства, распространившиеся в России во второй половине XIX века: православие (в общепринятом виде и форме старообрядчества), протестантизм1. Увлекался также толстовством2.

В конфессиональном многообразии Николай Лесков придаёт особое значение практическому христианству, главенству духа над буквой, нетерпимости к религиозному формализму. Устами одного из своих героев он сказал: «Сие бесспорно, что мы во Христа крестимся, но ещё во Христа не облекаемся» («Соборяне»).

Многих героев своих произведений Лесков считал праведниками. Его праведники — это люди самоотверженные, преданные делу, которому служат, не ищущие славы и наград. Эти праведники не безгрешны. Иногда они совершают поступки, не вписывающиеся в привычный ряд правил, но спасительные для ближних. Так герой рассказа «Человек на часах», часовой, оставил свой пост вопреки уставу ради спасения утопавшего и получил за это телесное наказание от начальства. Лесков называет его «героическим лицом», принадлежащим к тем русским характерам, которые, «спасая жизнь другому человеку, губили самих себя».

Рассказ «Человек на часах» вошёл в цикл рассказов и легенд «Праведники». Писатель искал тех «совестливых чудаков-правдолюбцев», «которые любят добро просто для самого добра и не ожидают никаких наград за него, где бы то ни было». Ему было интересно наблюдать за тем свойством в людях, которое «возвышается над чертою простой нравственности».

Праведники Лескова часто занимают незначительные должности. В рассказе «Пигмей» писатель показывает, что может сделать для ближнего самый «маленький» человек, когда он захочет серьёзно помочь. В «Кадетском монастыре» повествуется о милосердных кадетах, перевязавших раны прибежавшим к воротам училища солдатам, сражавшимся на стороне бунтовщиков во время Декабристского восстания. Добрые качества души проявились в воспитанниках благодаря директору заведения Перскому, который был для них вторым отцом. После того, как это событие получило огласку и дошло до императора, Перский был уволен.

Самым неожиданным портретом лесковского праведника является Левша («Сказ о Тульском косом Левше и о стальной блохе»). Главный герой не обладает привлекательной внешностью, неграмотен, даже выпивает. Являясь одним из самых искусных тульских оружейников-самородков, он горячо и искренне любит свою родину и не жалеет сил ради её процветания. Чудо-умелец, изготовивший гвозди, чтобы подковать блоху, отвергает заманчивое предложение остаться в Англии, но торопится вернуться на родину, чтобы передать увиденный им опыт русским оружейникам. В своём отечестве, умирая в больнице для бедных и бездомных, Левша до последнего просил передать государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят, а то они «стрелять не годятся».

Особую симпатию у Лескова вызывали представители духовенства, раскрывающие красоту и силу христианства в служении людям. В повести «Некрещёный поп» даётся описание одного из таких верующих: «И впрямь — в нём начали замечаться странности: во-первых, он был беден, но совершенно равнодушен к деньгам. Во-вторых, вскоре овдовев, он не выл и не брал себе молодой наймычки3; в-третьих, когда несколько женщин пришли ему сказать, что идут по обету в Киев, то он советовал заменить их поход обетом послужить больным и бедным, а прежде всего успокоить семью заботами о доброй жизни… Если и были от него кому-нибудь епитимные назначения, то они показывали новые странности. Так, например, мельнику Гаврилке, который заведомо брал за помол очень глубоким ковшом, отец Савва настоятельно наказал сейчас же после исповеди сострогнуть в этом ковше края, чтобы не брать лишнего зерна. Иначе не хотел дать ему причастия — и привёл ему на то доводы от писания, что неправая мера Бога гневает и может навлечь наказание. Мельник послушался, и все перестали им обижаться, и повалил на его мельницу помол без перерыва. Он всенародно признался, что так с ним Саввина епитимия сделала… Жертвы за грехи он хотя и принимал, но не на ладан и не на свечи, а для двух бездомных и бесприютных сироток Михалки и Потапки, которые жили у попа Саввы в землянке под колокольней».

В заметке «О героях и праведниках» Лесков писал: «Прожить изо дня в день праведно долгую жизнь, не солгав, не обманув, не слукавив, не огорчив ближнего и не осудив пристрастно врага, гораздо труднее, чем броситься в бездну, как Курций, или вонзить себе в грудь пук штыков, как известный герой швейцарской свободы».

Людмила Лузько

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1 Протестантизм представлен у писателя штундизмом (от нем. Stunde — час для чтения и толкования Библии) — христианским религиозным движением, получившим распространение в XIX веке в Российской империи. Штундисты акцентировали внимание на изучении Библии и личном благочестии.

2 Толстовство — религиозно-этическое течение в России кон. XIX – нач. XX века, возникшее под влиянием религиозно-философского учения Л. Н. Толстого. Основы учения изложены писателем в произведениях «Исповедь», «В чём моя вера?»

3 Работница, наёмница.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 08 (256) август 2018 г.