[…] Правила розыгрыша призов […]

Организатор розыгрыша призов — газета «Сокрытое Сокровище» (Учредитель — Религиозная организация Поместная церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня «Ожидающая» г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл).

Приём писем с ответами на кроссворд текущего месяца начинается 1 числа текущего месяца и заканчивается 15 числа следующего месяца. Приём писем с ответами на кроссворд проводится ежемесячно.

Прислать ответ на кроссворд, опубликованный в газете «Сокрытое Сокровище» имеет право любой человек, достигший 12-летнего возраста, постоянно проживающий на территории Российской Федерации.

Розыгрыш призов проводится среди лиц, которые указали правильный ответ на кроссворд и прислали свой ответ с полным именем и почтовым адресом в сроки, указанные в газете «Сокрытое Сокровище» и предусмотренные настоящими правилами.

Розыгрыш призов проводится в течение пяти рабочих дней со дня окончания приёма писем для участия в розыгрыше призов указанного месяца. Победители в розыгрышах призов выбираются случайным образом из участников, допущенных к розыгрышу призов. Победитель розыгрыша призов получает в подарок одну из книг, предусмотренных организаторами в качестве приза. Победитель не ограничивается от участия розыгрыша призов последующих месяцев.

Приз высылается победителю розыгрыша призов только по территории России.

Приз высылается победителю розыгрыша призов редакцией газеты «Сокрытое Сокровище» заказным письмом «Почты России» в течение 10 рабочих дней со дня окончания приёма писем для участия в розыгрыше. Если победитель указал в письме неверный адрес, приз розыгрыша считается невостребованным, а права участника розыгрыша на получение приза — утраченными. Победитель розыгрыша, отказавшийся от получения приза или не получивший приз в сроки, установленные «Почтой России» для получения заказных писем, не в праве по истечении этого срока требовать от организатора невостребованный приз. Невостребованные призы поступают в собственность организатора и используются им по собственному усмотрению.

Согласие с правилами

Письмо с ответом на кроссворд, отправленное в адрес организатора розыгрыша, означает согласие участника розыгрыша с данными правилами.