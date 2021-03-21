Правительство Китая обязало учителей школ не верить, но продвигать марксизм, атеизм и социализм

Чиновники Коммунистической партии Китая обязали учителей в провинции Чжэцзян подписать «обещание члена Коммунистической партии не верить ни в какую веру». Об этом сообщили представители правозащитной группы China Aid.

Как объяснили в China Aid, согласно распоряжению, учителя обязаны: продвигать марксистский религиозный взгляд; поддерживать атеистическое образование; воздерживаться от веры в какую-либо религию. Учителям также запрещается говорить о религии с учениками, распространять религиозную информацию.

Учителя должны подписать три экземпляра «обещания члена Коммунистической партии не верить ни в какую веру», один из которых они оставляют себе.

Правительство контролирует, финансирует и продвигает коммунистическую идеологию в школах Китая.

В 2017 году местные власти запретили несовершеннолетним посещать любые религиозные мероприятия или богослужения. В 2018 году более 300 детей-христиан в двух средних школах провинции попросили заполнить анкету о том, что они не исповедуют ту или иную религию.

Президент China Aid Боб Фу ранее говорил, что Китай начал войну против «детской веры». По его словам, в Китае насчитывается 3,5 млн детей-христиан и подростков, которым запрещено исповедовать свою веру.

«Впервые со времён Культурной революции 1960-х детей в Китае заставляют публично отречься от своей веры», — сказал Фу.

Фу подчеркнул, что продолжающееся подавление Китаем свободы мысли, совести и религии нарушает статью 18 Декларации Прав Человека ООН и другие международные пакты. «Международное сообщество должно противостать этому», — сказал он.

Источник новостей: Invictory.org

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2021 г.