Чтобы скрасить дней однообразие,

Чтобы жизнь не стала тяжкой ношей,

Человек себе придумал праздники,

И с годами их у нас всё больше.

День шахтёра, день врача, учителя.

Все достойны, все они при деле.

Новогодний праздник исключительный —

Исключает нас на две недели.

На столах еда разнообразная,

Что за праздник, если нет застолья?

Животами наши даты празднуем,

Отмечаем головною болью.

Мы умеем наше тело радовать,

Только что-то на душе тревожно.

Нам плакаты всюду вешать надобно:

«Скоро праздник, будьте осторожны».

Если б только мы другого жаждали,

Повинившись всей душой виновной.

Если б только наши все сограждане

Календарь сменили на духовный.

Все бы даты наши стали красными,

Прекратились горе и разруха…

Если б стала Русь Святая праздновать

Каждый день как «День Святого Духа».

Татьяна Хлопкова

Газета «Сокрытое Сокровище» № 12 (260) декабрь 2018 г.