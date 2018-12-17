Чтобы скрасить дней однообразие,
Чтобы жизнь не стала тяжкой ношей,
Человек себе придумал праздники,
И с годами их у нас всё больше.
День шахтёра, день врача, учителя.
Все достойны, все они при деле.
Новогодний праздник исключительный —
Исключает нас на две недели.
На столах еда разнообразная,
Что за праздник, если нет застолья?
Животами наши даты празднуем,
Отмечаем головною болью.
Мы умеем наше тело радовать,
Только что-то на душе тревожно.
Нам плакаты всюду вешать надобно:
«Скоро праздник, будьте осторожны».
Если б только мы другого жаждали,
Повинившись всей душой виновной.
Если б только наши все сограждане
Календарь сменили на духовный.
Все бы даты наши стали красными,
Прекратились горе и разруха…
Если б стала Русь Святая праздновать
Каждый день как «День Святого Духа».
Татьяна Хлопкова