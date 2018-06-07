Предостережение

Однажды с моей подругой Ларисой произошла интересная история, которая ещё раз напомнила, как важно во всех обстоятельствах искать Господа, доверяя Ему свои пути.

Раньше Лариса работала в конструкторском бюро, но когда родились младшие дети, ей пришлось оставить работу. По истечении декретного отпуска она стала искать другую работу, чтобы больше времени можно было уделять детям. Моей подруге пришлось из конструктора переквалифицироваться в обычного дворника. Но зарплата у дворника небольшая, поэтому Лариса искала подработку.

Надо сказать, что моя подруга — глубоко верующий человек. Куда бы она ни шла, всегда просит Божьего водительства и благословения.

Как-то раз, просматривая рекламную газету, Лариса увидела объявление: «Утюжка белья. Стоимость 1 часа — 300 р.».

«Это как раз то, что мне нужно!» — подумала она и сразу же набрала указанный номер телефона. Трубку взял мужчина, Лариса записала его адрес, оделась и направилась к выходу. Она уже собралась переступить порог дома, но внезапно остановилась: «А Господа я не вопросила!»

Лариса стала молиться, чтобы Господь благословил её в пути и помог справиться с работой. И тут она услышала голос: «Не ходи! Нет Моего благословения. Это блудник!»

Лариса остолбенела. Такого с ней никогда раньше не случалось. Постояв в нерешительности минуту-другую, она вновь обратилась к Богу: «Господи! Благослови меня. Ты же знаешь, что мы живём очень стеснённо, и мне нужна подработка». И снова она услышала те же слова.

Поняв, что с ней говорит Сам Бог, Лариса вновь набрала номер, указанный в объявлении.

— Извините, — сказала Лариса, — я только что вам звонила, и мы договорились, что я буду у вас работать.

—Да, я вас жду, — ответил мужчина.

— Но мне показалось, что вам нужна не утюжка, а женщина.

Мужчина на мгновение замолк, а потом удивлённо сказал: «Да! А как вы догадались?»

— Я верующий человек, — ответила моя подруга, — и не занимаюсь делами, противными Богу, и вам не советую.

На этом разговор прекратился. Лариса ещё некоторое время не могла прийти в себя от изумления, а потом стала горячо благодарить Господа за Его заботу и предупреждение. Ведь неизвестно, чем закончилась бы эта история, если бы Лариса не обратилась к Господу в молитве и Он не предупредил бы её.

Лариса Сенцова, г. Воронеж

Газета «Сокрытое Сокровище» № 06 (254) июнь 2018 г.