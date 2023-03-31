Предприниматели в служении обществу

Предприниматели-христиане объединяются, чтобы творить добро.

Наверняка вы слышали о Робин Гуде — «благородном предводителе лесных разбойников», отбиравшем деньги у богатых и отдававшем их бедным. А теперь представьте, что необходимости в Робин Гуде нет: состоятельные люди по собственному желанию расстаются с денежками ради высокой цели. Осталось только организовать встречу тех, кто имеет средства, с теми, кому не хватает этих самых средств на добрые дела. Для этого существует ASI. Сегодня мы беседуем с Вадимом Сорокиным, участником и организатором конференции ASI Eurasia, состоявшейся осенью минувшего года.

— Вадим, кто приезжает на подобные мероприятия?

— В ноябре 2022 года прошла конференция ASI в Сочи. Участники со всей России, из ближнего и дальнего зарубежья приехали, чтобы поделиться опытом, вдохновиться и научиться. Наша площадка объединяет несколько категорий людей. Во-первых, это предприниматели, занятые в социально значимых сферах (центры здоровья, реабилитационные центры, магазины здорового питания, частные школы, программы психологической помощи и поддержки…) Ранее в нашей стране не было такого понятия, как социальный предприниматель. Сейчас о социальном предпринимательстве знают многие. В отличие от обычного классического предпринимательства (где главная цель — получение материальной выгоды), здесь уставные цели другие: укрепление семьи, профилактика зависимостей, поддержка людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, просвещение в сфере здорового образа жизни, то есть всё то, что невозможно оценить в деньгах.

Во-вторых, на наших встречах присутствует немало классических предпринимателей. Это люди, которые умеют зарабатывать, но это занимает много времени. Они видят важность социальных проектов, но не могут принимать в них непосредственное участие. Зато они могут поддержать такие инициативы материально. Получается своеобразный тандем.

— А чем наполнен день? Какие темы затрагиваются на семинарах?

— У нас есть и совместная утренняя зарядка, и время для дружеского общения. Мы стараемся выбирать темы, которые были бы актуальны и для предпринимателей, занятых в социально значимых проектах, и для предпринимателей классических направлений бизнеса. Эти встречи показаны людям, которые ищут своё место в жизни, хотят определиться, чем им заниматься. Я, например, говорил на тему «Стартап. Как начинать своё дело успешно?» Были темы «Бизнес в военное время. Как развиваться во время кризиса?» (докладчик из Донецка), «Навыки влияния и межличностного взаимодействия», «Как я стал успешным социальным предпринимателем».

Особое внимание уделяем поддержке молодых предпринимателей. Хочется, чтобы молодёжь могла правильно начать своё дело. Мы приглашаем успешных предпринимателей, которые мудрым советом могут поддержать стартующий или уже действующий бизнес. Немало семинаров и на духовные темы, потому что на конференцию приезжают люди верующие. И, конечно, на наших встречах мы уделяем особое время, чтобы приехавшие могли представить свои проекты, рассказать о своих начинаниях.

— Здесь давайте поподробнее. Получается, что конференция ASI Eurasia — это своеобразная выставка добрых проектов, которые желающие могут поддержать?

— Верно. Реклама — это двигатель прогресса. Если ты хочешь что-то продвигать, то тебе нужно это рекламировать. Да, наши встречи — это своего рода выставка идей, проектов, опыта, возможностей. Если не предоставлять подобные площадки людям, занятым в социальной сфере, то им просто негде будет получить поддержку, негде представить свой проект, рассказать о своём деле, поделиться опытом. Не будет источника вдохновения и новых идей.

Среди представленных проектов есть центры здоровья, детские лагеря, христианские школы, центры по работе с детьми-инвалидами, кафе и магазины здорового питания и даже телеканал «Три Ангела».

— На фотографиях я увидела много молодых людей. Откуда у них такой интерес к вашим конференциям?

— Действительно, в этом году было больше молодёжи, чем раньше. На прошлой встрече несколько молодых людей высказались так: «Почему вы не приглашаете молодёжь? Ведь мы должны с кого-то брать пример». И организаторы приняли решение в этом году позвать молодёжь. Пусть учатся на добрых примерах. Пусть видят, что можно жить, принося людям добро и свет. Кстати, молодёжь нам здорово помогла: ребята организовали прямую трансляцию, выставляли свет, настраивали звук, снимали видео, делали фотографии, отвечали за регистрацию гостей. Мы видим, что такой тандем молодости и опыта — огромная сила! ASI всегда открыта для молодёжи.

— Я обратила внимание и на большое количество семей с детьми. То есть мероприятие не только для серьёзных дядей и тётей?

—Надо признать, что привезти всю семью в Сочи на несколько дней — это удовольствие недешёвое. Но семья — это самый главный проект в жизни каждого человека. И я глубоко убеждён, что, приезжая на подобные встречи всей семьёй, можно вдохновляться и развиваться. Мы с супругой не пропускаем такие события, где бы они ни проходили. Мы научились откладывать на них деньги. По большому счёту, это вклад в образование, рост, развитие. А без развития семейная жизнь превращается в болото. Эти встречи — для семей. Дети не слушают наших красноречивых проповедей, они смотрят на нашу жизнь. Если они будут видеть успешных людей, занятых в различных сферах, людей, творящих добро, несущих свет, они захотят быть похожими на них. Говорят, сложно воспитывать подростков. Сетуют, что молодёжь нынче не та. Но вот что я скажу: на этой встрече я вижу золотую молодёжь — молодёжь с золотым характером.

Да, нужно искать жильё по карману, продумывать питание. Но при желании за год можно накопить на поездку семьи на мероприятие.

— Вадим, я уже вдохновилась. Так кого вы приглашаете на следующую встречу в ноябре?

— Всех, кто желает сменить обстановку, отдохнуть на побережье Чёрного моря, вдохновиться, завести много интересных друзей. Наши конференции — это место, где бизнес-сообщество и социальные предприниматели объединяются, чтобы поделиться с миром надеждой. Мы рады всем!

Беседовала Александра Третьякова

asieurasia.org

СПРАВКА:

ASI Eurasia — это объединение предпринимателей-адвентистов в служении с целью быть максимально полезными обществу, содействовать процветанию стран, гражданами которых мы являемся, и укреплению здоровья окружающих людей.

Наши ценности

Мы мотивируем членов нашей организации вести бизнес честно, укреплять семейные ценности, заботиться о своём здоровье, повышать свой профессиональный уровень, а также своей жизнью и примером рассказывать о любви нашего Господа Иисуса Христа.

Приоритетная поддержка

Наша организация оказывает финансовую и профессиональную помощь предприятиям, занятым в сферах социального служения, популяризации здорового образа жизни и производства продуктов здорового питания.

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2023 г.