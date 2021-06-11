Предсказания библии о наших днях

Библия описывает, какими будут люди, живущие накануне Второго пришествия Христа. Очень напоминает наше время. Впрочем, судите сами.

Список апостола Павла

Апостол Павел пишет письмо юноше Тимофею и предостерегает: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся» (Библия, 2 послание Тимофею 3:1–5).

Кто-то скажет, что такие люди были во все времена. Но когда раньше, скажите, проводилось столько семинаров о том, как полюбить себя, как заставить всех завидовать, как заработать миллион и стать финансово независимой от мужа, как отвадить друзей, от которых нет отдачи? Когда раньше рекламировали столько мыслимых и немыслимых способов сделать себя красивым и довольным: развлечения, сладости, духи, косметика, автомобили (можно и в кредит)? Когда детей учили звонить и жаловаться на родителей по любому пустяку? Когда учителя были такими бесправными, как теперь?

Все детишки знают свои права. Приведу небольшой пример. У нас в городском парке сделали новую детскую площадку. Она стала излюбленным местом встречи подростков. И вот они во весь голос матерятся, щупаются при людях, шумят. Охранники парка, молодые мужчины внушительных размеров, поделились со мной, что их просто трясёт от хамства со стороны подростков и от осознания собственной беспомощности: этих деток пальцем не тронь, а слова они просто игнорируют, смеются взрослым в лицо. У детей права! Результат? Полное соответствие списку апостола Павла.

Как в Содоме и Гоморре

Бог сравнивает время перед Вторым пришествием Христа с далёкими днями перед потопом и перед истреблением грешных городов Содома и Гоморры. Давайте начнём с последних. Чем были знамениты Содом и Гоморра? «Жители же Содомские были злы и весьма грешны пред Господом» (Библия, книга Бытие 13:13).

Вот пример из Библии. Когда в Содом пришли вестники, чтобы предупредить Лота о грядущем уничтожении развратившихся городов, тот встретил их и принял в своём доме. Об этом скоро узнали местные жители. Вот что происходило дальше, согласно Библии: «Ещё не легли они спать, как городские жители, Содомляне, от молодого до старого, весь народ со [всех] концов [города], окружили дом. И вызвали Лота, и говорили ему: где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам; мы познаем их» (книга Бытие 19:4, 5).

Под словом «познаем», как мы видим из контекста, подразумевается далеко не невинное знакомство. Мужчины желали познать мужчин. Судя по тому, что творится в мире, мы не сильно отстаём. Страна за страной принимает законы об однополых браках. Люди, выступающие за традиционные христианские ценности, считаются чуть ли не экстремистами. На них подают в суд. Зло процветает, о морали велят молчать.

Недавно разговаривала со знакомой. У неё дочка пошла в первый класс. Девчушка прибежала домой в слезах и рассказала маме, что два первоклассника поймали её у школы. Один держал, а другой имитировал секс. Откуда у этих неполовозрелых пацанят такие замашки? Что смотрят наши дети? И что эти самцы будут себе позволять, когда станут подростками и юношами?

Эта же знакомая рассказала, что другая её дочка (тоже начальная школа) заходила на порносайт. Маме объяснила, что мальчишки отобрали телефон в школе, что вообще мальчишки на переменах только и делают, что сидят на порносайтах. Начальная школа, друзья. Чем не Содом и Гоморра? «От молодого до старого».

Издыхающие от страха

Спасибо нашим СМИ. Куда бы мы без них? Но что мы слышим в новостях? Способствует ли это здоровью, обретению душевного мира? Сеется паника, причём, в планетарных масштабах. Иисус предупреждал: «Люди будут издыхать от страха и ожидания [бедствий], грядущих на вселенную» (Евангелие от Луки 21:26). В наши дни СМИ являются мощнейшим ресурсом, способным внушить страх, посеять рознь, сформировать мнение (которое кому-то выгодно). А кто нас заставляет внимать всему этому и издыхать от страха? Просто не нажимайте на кнопку пульта. Займитесь чем-то полезным.

У людей верующих появилось понятие «информационный пост». Это воздержание не от еды, а от мощного потока информации. Очень благотворно сказывается на психике и даёт возможность поразмышлять о духовном.

Как было во дни Ноя…

«Как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого: ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошёл Ной в ковчег, и не думали, пока не пришёл потоп и не истребил всех, — так будет и пришествие Сына Человеческого» (Евангелие от Матфея 24:37–39).

Сбываются одно пророчество за другим, приближая нас к дню, когда Иисус придёт опять. Придёт, чтобы воздать каждому по делам его. Землю трясёт, стихийные бедствия учащаются, появляются новые заболевания, не утихают военные конфликты, нравственность в упадке.

Между тем, всё громче звучит проповедь Евангелия, Библия переводится на новые языки, остаётся всё меньше мест, где люди не слышали о любви Христа. На наших глазах сбывается пророчество: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт конец» (Евангелие от Матфея 24:14).

Между тем, жизнь течёт своим чередом: люди едят (столько продуктовых магазинов не было никогда!), люди пьют (магазины разливного пива растут, как грибы), люди играют пышные свадьбы… Так было и во дни Ноя. Но потом упали первые тяжёлые капли дождя (до тех пор дождя не было, земля орошалась росой). Загремел гром. И тут все вспомнили слова Ноя. Обезумевшие от страха люди ринулись к ковчегу. Но тот был закрыт Божьей рукой за несколько дней до начала потопа. Поздно. Надо было думать раньше. 120 лет Ной проповедовал, но люди не слушали. Их волновало, что бы поесть и попить, как бы удовлетворить свои потребности.

«И не думали», — печально сообщает евангелист. О чём не думали? О том, что жизнь — это не только еда и питьё. «Душа не больше ли пищи, и тело — одежды?» (Евангелие от Матфея 6:25). Не стоит ли уделить внимание вечному и непреходящему? Задать себе, наконец, вопросы: кто я? откуда я? куда я иду? Поднять глаза к небесам. Обратиться к Тому, Кто столько времени зовёт тебя. «Живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших; для чего умирать вам…?» (Библия, книга пророка Иезекииля 33:11).

Подснежники на помойке

Однажды весной я шла вдоль жилого дома. Снег только сошёл, и то не везде. Земля под окнами усыпана окурками и всяким мусором. Оттаивают собачьи испражнения. И среди всего этого пробивается пучок подснежников. Какой контраст! Сразу вспомнились слова из Библии: «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божиими непорочными среди строптивого и развращённого рода, в котором вы

сияете, как светила в мире» (Библия, Послание филиппийцам 2:15).

Да, мир изуродован грехом. Да, становится только хуже. Но у Бога на земле есть особенный народ, за которым Он очень скоро вернётся. Теперь время думать не только о еде и питье. Время строить отношения с Богом, чтобы день Его пришествия стал для нас не днём страха и ужаса, но днём долгожданной встречи и чистой радости.

Марина Вологина

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2021 г.