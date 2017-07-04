Представитель адвентистской Церкви выступил на совете при президенте РФ

Весной 2017 г. под председательством Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Антона Вайно состоялось очередное заседание Совета по взаимодействию с религиозными объединениями.

Представители религиозных организаций, федеральных органов государственной власти, эксперты и учёные обсудили вопросы развития социального служения и благотворительной деятельности религиозных организаций.

Представитель Церкви христиан-адвентистов седьмого дня, член Совета пастор Олег Гончаров выступил с докладом о социальном служении Церкви по проповеди о здоровом образе жизни и капелланском служении, поблагодарил за оказание помощи в выделении гранта государственной поддержки на программу «Здоровье семьи — здоровье страны», который Церковь получила для реализации программ в 2017 году. Пастор Гончаров также попросил о дальнейшей помощи со стороны государства в решении актуальных вопросов социального служения христиан-адвентистов российскому обществу по общественно значимым проблемам.

По итогам заседания выработаны конкретные рекомендации по усилению роли традиционных религиозных объединений России в осуществлении общественно полезной социальной деятельности в различных сферах.

Кроме того, была поддержана инициатива религиозных деятелей России по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии.

Отдел Общественных связей ЕАД

Газета «Сокрытое Сокровище» № 07 (243) июль 2017 г.