Преимущества христианского образования

Многие христиане обеспокоены воспитанием и обучением детей. Поэтому всё больше и больше открывается христианских школ, где дети, наряду с изучением общеобразовательных предметов, приобретают христианский образ мышления, развивают положительные черты характера. В прошлом году в Йошкар-Оле открылся филиал христианской школы по принципу семейного обучения. Этот год помог убедиться в важности и нужности христианского образования. На наши вопросы ответила директор филиала Альфия Зуфаровна Кошкина.

— В чём, по-вашему, актуальность христианского образования?

В современных школах уделяется большое внимание развитию умственных и физических способностей, и это хорошо. Плохо, что духовные потребности, очень значимые на протяжении всей жизни ребёнка, не развиваются, и поэтому в нашем обществе много духовно и эмоционально одиноких людей.

— Какими качествами должен обладать учитель?

Он должен иметь призвание к своей профессии, быть эмоционально устойчивым, духовным, мудрым, открытым, постоянно растущим в своей профессии, не злопамятным, творческим и, конечно, должен любить детей.

Я бы пожелала всем коллегам-учителям: ищите мудрости, любви и терпения у Бога. Пусть все сферы вашей жизни будут наполнены счастьем и внутренним покоем.

— Что привлекает учеников в вашей школе?

Чаще всего, к нам приводят своих детей родители-христиане, которые хотели бы, чтобы ребёнок, кроме общеобразовательных предметов, получал духовные знания, изучал Библию. Но бывает, что и в нерелигиозных семьях родители хотят, чтобы их сын или дочь впитывали христианские принципы поведения, были ограждены от грубости, жестокости, которые встречаются сейчас в детских коллективах. Бывает, что в обычной школе ученик не справлялся с программой, чувствовал себя несчастным, так как все были им недовольны, а у нас такой ребёнок раскрывается.

— Как вам удаётся сочетать активный воспитательный процесс с качеством образования?

— Все наши ученики прикреплены к общеобразовательной школе, имеющей лицензию, и находятся на семейном обучении. А мы помогаем им освоить программу, после чего они выполняют все необходимые контрольные задания. Но кроме этого наши дети вовлечены в активную внеклассную работу: кружки, экскурсии, помощь престарелым людям, изучение Библии на доступном детям уровне. Мы, учителя, рассматриваем свой труд не как работу, а как служение детям. И нужно отметить, что и материально деятельность нашей школы поддерживают не только родители. Многие наши дети из малообеспеченных семей, и без поддержки добрых людей нам было бы очень сложно.

— Начался новый учебный год. Что изменилось по сравнению с прошлым годом?

Если в прошлом году у нас было 3 класса и 11 учеников, то сейчас в школе 18 учеников, которые обучаются в четырёх классах. Благодарим всех, кто оказал нам финансовую помощь, благодаря которой мы смогли подготовить помещение для ещё одного класса, приобрести учебники, мебель. Но нужда в помещениях остаётся. Наша мечта — приобрести здание, в котором наша школа могла бы расти и развиваться.

— В чём нуждается христианская школа сейчас?

У нас есть большая нужда в финансовой помощи. Есть необходимость арендовать спортивный зал, находящийся неподалёку. Также необходимо приобрести оргтехнику. Просим всех неравнодушных людей оказать нам посильную финансовую и молитвенную помощь. Будем благодарны каждому.

Беседовала Людмила Яблочкина

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Газета «Сокрытое Сокровище» № 10 (246) октябрь 2017 г.