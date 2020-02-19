Премьер-министр Венгрии молится вместе с Ником Вуйчичем

Ник Вуйчич (известный евангелист и мотивационный спикер, родившийся с отсутствующими или недоразвитыми конечностями) прибыл в Будапешт, чтобы провести ряд выступлений и встреч. По данным местных СМИ, послушать его выступления собрались 12 000 человек. Также Ник встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и помолился вместе с ним за Венгрию.

Виктор Орбан заявил, что Венгрии нужно правительство, приверженное христианским ценностям, которые сам премьер-министр называет «последней надеждой» Европы.

Источник: invictory.org

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2020 г.