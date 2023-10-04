Преображение господне — что это такое?

Многие слышали словосочетание «преображение Господне», но что оно значит? Что это за событие?

Нелёгкое восхождение

Наступал вечер, когда Иисус призвал к Себе троих учеников — Петра, Иакова и Иоанна — и повёл их полями по неровной тропинке на безлюдную гору. Весь день Спаситель и Его ученики путешествовали и учили, и восхождение на гору ещё сильнее утомило их.

Последние лучи заходящего солнца ещё освещали вершину горы и золотили тропинку, по которой они шли. Но солнце скрывается, свет в горах и долине быстро меркнет, и одинокие путники тонут в ночной тьме. Окружающий мрак, казалось, был созвучен их печальной жизни, над которой сгущаются тучи.

Ученики не решались спросить Христа, куда Он направляется и с какой целью. Спаситель часто проводил целые ночи в горах, молясь. Для Него природа — дом и убежище, и Он наслаждается тишиной. Ученики следуют за Христом, но удивляются, почему их Наставник предпринял такое тяжёлое восхождение, в то время когда и они устали, и Он Сам нуждался в отдыхе.

Ночная молитва

Наконец остановившись, Иисус сказал, что они дальше не пойдут. Отойдя немного в сторону, Он с воплем и слезами возносит Свои моления. Он просит Отца о поддержке, чтобы перенести предстоящие испытания и страдания.

Из глубины Своего сердца Он возносит молитву об учениках, чтобы в испытаниях они не утратили веру. Ночная роса увлажняет Его одежду, но Он не замечает этого. Он не обращает внимания на сгущающийся вокруг Него ночной мрак. Медленно проходят часы. Вначале ученики искренне присоединялись к молитвам своего Учителя, но спустя какое-то время они, одолеваемые усталостью, уснули.

Иисус говорил им о Своих страданиях. Он видел печаль Своих учеников и стремился облегчить их горе, уверяя, что вера их не напрасна. Теперь Он просит Отца, чтобы Его царство открылось глазам учеников. Он молит, чтобы, став свидетелями явления Его Божественной славы, они утешались в час наивысших страданий, зная, что Он истинно Сын Божий и что Его позорная смерть — часть плана искупления.

Он преобразился

Молитва Иисуса услышана. В то время как Он смиренно склонился к каменистой земле, внезапно разверзлось небо и небесный свет, окружив Спасителя, залил гору. Его Божественность, сияющая сквозь человеческую природу, соединяется со славой, сходящей свыше. Вставший с молитвы Христос озарён Божественным величием. Исчезли страдания души. Лицо Его сияло, «как солнце», и одежды Его были «белыми, как свет» (Евангелие от Матфея 17:2).

Ученики проснулись; они созерцают сияние славы, освещающее гору. Со страхом и изумлением они смотрят на лучезарный образ Господа. Когда они немного свыклись с этим дивным светом, то увидели, что Иисус не один — подле Него находились два небесных существа. Это были Моисей и Илия.

За пятнадцать столетий до этого Моисей стоял на горе Фасги и созерцал обетованную землю, но ему не дано было войти туда. Не ему выпала радость ввести Израиль в землю отцов. Надежда, которая на протяжении сорока лет освещала мрак скитаний по пустыне, не осуществилась. Его многолетний тяжкий труд и отягощавшие сердце заботы завершились могилой в пустыне. Но Бог вновь вызвал его к жизни. Сатана-искуситель спорил о теле Моисея из-за его греха, но Христос, Спаситель, воскресил Моисея (см. Послание Иуды 9).

Илия же был восхищен на небо живым и не испытал смерти.

Светлая надежда

На горе преображения Моисей представлял тех, кто выйдет из могил в воскресение праведных, которое произойдёт при Втором пришествии Иисуса на землю. Илия, который был взят на небо, не увидев смерти, представлял тех, кто будет жить на земле во время Второго пришествия Христа и изменится «вдруг, во мгновение ока, при последней трубе», когда «тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие» (1 послание коринфянам 15:52, 53).

Иисус был озарён небесным светом точно так же, как это произойдёт в будущем, когда Он придёт во второй раз «не [для очищения] греха, а для ожидающих Его во спасение» (Послание евреям 9:28), потому что Он придёт «в славе Отца Своего со святыми Ангелами» (Евангелие от Марка 8:38). Будущее Царство славы в миниатюре предстало на горе: Христос — царь, Моисей — представитель воскресших святых, Илия — представитель взятых на небо и не испытавших смерти.

Ученики снова не поняли

Ученики всё ещё не понимали происходящего. Они решили: Илия сошёл, чтобы объявить о царстве Мессии, царство Христа должно в самом скором времени установиться на земле. Они могли навсегда избавиться от воспоминаний, связанных со страхом и разочарованием. Так хотелось остаться здесь, где явилась им слава Божья! Пётр восклицает: «Равви! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: Тебе одну, Моисею одну, и одну Илии» (Евангелие от Марка 9:5). Ученики были убеждены, что Моисей и Илия посланы защитить их Наставника и утвердить Его царскую власть.

Но венцу должен предшествовать крест. Темой их беседы была не торжественная коронация Иисуса, а Его предстоящая смерть в Иерусалиме. Неся на Себе все немощи человечества, обременённый его скорбями и грехами, Иисус один свершал Свой путь среди людей. Даже Его любимые ученики, озабоченные своими сомнениями, бедами и мирскими надеждами, не понимали тайны Его миссии.

Им доверено поддержать Иисуса

В мире Иисус был одинок. Но вот Небо послало к Нему своих вестников. Не ангелов, но людей, перенёсших страдания и скорби и способных сочувствовать Спасителю в испытаниях Его земной жизни. Моисей и Илия разделяли желание Господа спасать людей. Моисей когда-то просил за Израиль: «Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги Твоей, в которую Ты вписал» (Библия, книга Исход 32:32).

Пророку Илии было ведомо одиночество, поскольку он на протяжении трёх с половиной лет нёс на себе бремя ненависти и горя всего народа. Он один стоял за Бога на горе Кармил; он один бежал в пустыню, охваченный страданием и отчаянием. Эти люди, поставленные превыше любого ангела у трона Царя Небесного, пришли, чтобы беседовать с Иисусом о Его страданиях, утешать Его уверением, что Небо принимает участие в Его жизни и смерти. Темой их беседы была надежда мира и спасение каждого человека.

Подтверждение Божественности Иисуса

Одолеваемые сном, ученики слышали только часть из того, о чём говорили Христос и посланники Неба. Но всё же им достался великий свет. Они стали «очевидцами Его величия» (2 послание Петра 1:16) и поняли, что Иисус действительно является Мессией, о Котором свидетельствовали пророки, и что вся Вселенная признаёт Его Мессией.

В то время когда они созерцали происходящее на горе, «облако светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Моё благоволение; Его слушайте» (Евангелие от Матфея 17:5). Когда ученики увидели это облако славы, когда они услышали голос Божий, мощь которого заставила трепетать гору, то в страхе упали на землю. Они лежали, не поднимая головы, до тех пор, пока Иисус не приблизился и не коснулся их, рассеяв их страхи Своим знакомым голосом: «Встаньте и не бойтесь» (Евангелие от Матфея 17:7). Подняв наконец глаза, они увидели, что небесная слава исчезла, Моисея и Илии нет. Они остались на горе одни с Иисусом.

По книге Эллен Уайт «Желание веков»

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2023 г.