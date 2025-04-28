Почему при гипертонии нужно худеть?

Есть болезни и состояния, которые любят приходить вместе, но от их прихода — сплошные неприятности. Как отвадить таких гостей?

Поговорим сегодня об артериальной гипертензии, диабете 2 типа и их связи с весом.

Артериальная гипертензия (АГ) характеризуется регулярным или периодическим стойким повышением артериального давления до уровня 140/90 мм рт. ст. и выше. АГ называют «тихим убийцей», потому что она может долгое время протекать бессимптомно, а когда происходит гипертонический криз, последствия могут быть непоправимыми. При длительном течении АГ поражаются органы, наиболее чувствительные к хроническому повышенному давлению (так называемые органы-мишени). Это:

сердце (если ЭКГ показывает гипертрофию левого желудочка, насторожитесь),

мозг (ишемический инсульт из-за закупорки, геморрагический инсульт из-за ломкости сосудов, транзиторные ишемические атаки),

почки (гипертоническая нефропатия, хроническая болезнь почек),

сосуды (атеросклероз, аневризма аорты),

глаза (отёк диска зрительного нерва, гипертоническая ретинопатия — поражение сосудов сетчатки).

Существуют так называемые ассоциированные клинические состояния (АКС) — это болезни или патологические состояния, которые значительно повышают риск сердечно-сосудистых осложнений при артериальной гипертензии и сами развиваются и утяжеляются на её фоне. Получается порочный круг.

К АКС относится, например, сахарный диабет 2 типа с поражением органов. Более 60% пациентов с сахарным диабетом страдают от гипертонии, а у пациентов с гипертонией нередко развивается нарушение углеводного обмена вплоть до диабета.

Как сахарный диабет влияет на артериальную гипертензию

Повышение чувствительности к соли. У пациентов с сахарным диабетом нарушается регуляция водно-солевого баланса, происходит задержка жидкости, повышается объём циркулирующей крови и, следовательно, артериальное давление. Поражение почек (диабетическая нефропатия). Почки играют ключевую роль в регуляции обмена циркулирующей крови и, следовательно, в регуляции давления. Нарушение функции почек приводит к повышению давления. Увеличение жёсткости сосудов. При сахарном диабете развивается атеросклероз, и эластичность сосудов снижается, что приводит к повышенному периферическому сопротивлению и росту артериального давления.

Что же делать? Если мы дадим много советов, вы, скорее всего, всё забудете. Поэтому сегодня давайте сосредоточимся на весе. Достаньте калькулятор или откройте его на телефоне и проведите несложные подсчёты. Мы будем вычислять ИМТ — индекс массы тела.

ИМТ= масса тела (в кг)/рост2 (м2)

Например, если мой вес 75 кг, а рост 167 см (то есть 1,67 м), то ИМТ=75/(1,67х1,67)=26,9

Если я вешу 90 кг при росте 170, то ИМТ = 90/(1,7х1,7)=31,1

Норма ИМТ: 18,5 – 24,9.

Всё, что выше этих цифр, — наш враг.

Узнали свой ИМТ? Обязательно определите его, прежде чем продолжить чтение.

А теперь несколько фактов

Снижение массы тела на 1 кг приводит к понижению артериального давления на 1 мм рт. ст. То есть если я избавлюсь от лишних 10 кг, то давление должно снизиться на 10 единиц (речь идёт о людях с избыточным весом).

Повышение ИМТ на 5 увеличивает риск развития АГ на 49%. То есть у человека с ИМТ 31 (как во втором нашем вычислении) риск артериальной гипертензии в 2 раза выше, чем, если бы его ИМТ вписывался в норму.

Риск сахарного диабета 2 типа повышается на 10% с каждым приростом ИМТ на 1 (кг/м2). То есть если мой ИМТ 32, то риск заболеть диабетом повышается на 70%. Вы только вдумайтесь в эти цифры!

ИМТ выше 30 повышает риск ишемической болезни сердца в 1,5 – 2 раза.

Выводы делайте сами. А мы оставим ещё несколько рекомендаций для тех, кто хочет держать уровень АД в норме.

Изменение образа жизни

Умеренная физическая нагрузка (ходьба, плавание, велосипед не менее 30 – 60 минут в день).

Работа с хроническим стрессом (умение расслабляться, молиться, мыслить позитивно).

Достаточный качественный сон (7 – 8 часов с ранним отходом ко сну, в тишине и темноте).

Больше овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов.

Ограничение насыщенных жиров (сало, сливочное масло, жирное мясо) и сахара для профилактики атеросклероза.

Снижение употребления соли.

Больше калия, магния и кальция из растительных продуктов.

У вас отличный ИМТ, и вы не страдаете повышенным давлением? Прекрасно! Уделите внимание профилактике. Ваш ИМТ выше нормы? Задумайтесь и срочно принимайте меры. Желаем вам здорового долголетия!

Подготовила Оксана Соловьёва